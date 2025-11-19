ตร.ภาค4บุกอุดรฯทลายแก๊งปล่อยกู้ดอกโหด-รับจำนำเถื่อน รวบ2ผู้ต้องหายึดทรัพย์1.8ล้าน

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-ตร.สืบสวนภาค 4 บุกทลายเครือข่ายเงินกู้นอกระบบ–รับจำนำรถเถื่อน 2 จุด ในพื้นที่ จ.อุดรธานี
ตรวจยึดทรัพย์รวมมูลค่ากว่า 1.8 ล้านบาท พร้อมของกลางอาวุธปืน คุมตัวผู้ต้องหา 2 รายดำเนินคดีตามกฎหมาย
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 68 เจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการสืบสวน 1 กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 4 เปิดปฏิบัติการบุกทะลายขบวนการปล่อยเงินกู้นอกระบบ และเครือข่ายรับจำนำรถโดยไม่ได้รับอนุญาต ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี เพื่อกวาดล้างผู้มีอิทธิพลและกลุ่มเจ้าพ่อเงินกู้นอกระบบที่สร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนในพื้นที่มาอย่างต่อเนื่อง
พล.ต.ต.ภูมิพัฒน์ ภัทรศรีวงษ์ชัย ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 4 เปิดเผยถึงปฏิบัติการดังกล่าวว่า ภายหลังจากที่ทางตำรวจได้รับข้อมูลว่ามีการปล่อยเงินกู้ส่วนบุคคลโดยผิดกฎหมาย คิดอัตราดอกเบี้ยเกินกฎหมายกำหนด และสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนจำนวนมากในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี จึงได้ทำการตรวจสอบรวบรวมพยานหลักฐาน ก่อนนำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจค้นเป้าหมายตามหมายค้นศาลจังหวัดอุดรธานี ที่บ้านเลขที่ 253 หมู่ 1 ต.เมืองเพีย อ.กุดจับ จ.อุดรธานี มีนายชัยรัช จำปาวงษ์ อายุ 60 ปี เป็นเจ้าของ ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าเป็นเครือข่ายเงินกู้นอกระบบและกลุ่มรับจำนำรถโดยไม่ได้รับอนุญาต
หลังจากนั้น เจ้าหน้าที่ได้นำตัวผู้ต้องหา พร้อมของกลาง
ส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรกุดจับ เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป