ทะลายแก๊งบุหรี่ไฟฟ้า-บารากู่ พัทยา-ชลบุรีส่งกลิ่นทะแม่ง ถล่มแก๊ง ”จีนเทา” แต่แก๊ง ”ไทยเทา” เอามาขายหน้าตาเฉย

หลังจากตำรวจภาค 2 บุกทะลายแก๊งจีนเทายึดของกลางมีอุปกรณ์บุหรี่ไฟฟ้า –บารากู่และน้ำยาสูบจำนวนมากรวมมูลค่ากว่า 30 ล้านโดยจับกุมนายเหยา ชิงหลิน อายุ 41 ปีกับนายจ้าว เล็ท อายุ 37 ปีนายทุนคนจีนโดยทั้งคู่ใช้วีซ่านักท่องเที่ยวเหตุเกิดบ้านเลขที่82/39 หมู่บ้านณัฐวัฒน์โฮม วิลเลจ หมู่4 ต.สำนักบก อ.เมือง จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 13 พ.ย.ที่ผ่านมา พร้อมมีกระแสข่าวว่าบุรี่ไฟฟ้า และบารากู่ ซึ่งเป็นสิ่งผิดกฏหมายเด็ดขาดของประเทศไทยนั้นมีหลักฐานชัดเจนว่าขบวนการค้าบุหรี่ไฟฟ้า-บารากู่ ไม่เพียงยึดหัวหาดพัทยา-ชลบุรี เป็นแหล่งค้าเท่านั้นแต่ยังขนเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆสร้างเป็นแหล่งผลิต(ดูจากของกลางที่ตำรวจตรวจยึดได้)รายใหญ่
มีรายงานว่าแม้ จนท.จะเข้มงวดจับกุมผู้จำหน่าย-ผลิตรายสำคัญไปแล้วแต่ยังมีการลักลอบค้ากันอย่างไม่เกรงกลัวกฏหมายแต่เปลี่ยนรูปแบบเป็นแอบจำหน่ายตามสถานบริการหรือเดินเตร่สอบถามกลุ่มเป้าหมายขณะที่กลุ่มนิยมบารากู่ก็ยังมีให้เห็นตามสถานบริการจึงมีคำถามตามมาว่าเหตุใดบุรี่ไฟฟ้า-บารากู่ ยังไม่หมดไปจากพัทยาซ้ำยังมีแนวโน้มว่าการทะลายแก๊งจีนเทาอาจจะเข้าทางแก๊ง”ไทยเทา”ที่มีข่าวว่าเดินเก็บสัมปทานส่วยบารากู่ตามผับบาร์ต่างๆ โดยเฉพาะย่าน Walking Street นับว่าเป็นทำเลทองโกยเงินส่วยบุหรี่ไฟฟ้า-บารากู่ นับ10ล้านต่อเดือน
สำหรับขบวนการ”ไทยเทา”ที่จะเข้ามาผงาดแทน”จีนเทา”นั้นจากการลงพื้นที่มีข้อมูลเพิ่มเติมว่าเป็นกลุ่มลูกน้องผู้กว้างขวางคนดัง กทม.รับหน้าเสื่อเป็นฝ่ายรวบรวมผลประโยชน์ธุรกิจเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้า-บารากู่ ทั้งหมดโดยสินค้าส่วนหนึ่งซื้อมาจากกลุ่มนายเหยา ชิงหลิน แต่ปรากฏว่าแม้นายเหยา กับพวกจะถูกทางการจับกุมพร้อมยึดของกลางจำนวนมากไปแล้วแต่แก๊ง”ไทยเทา”กลับทำทองไม่รู้ร้อนยังแอบขายบุหรี่ไฟฟ้า-บารากู่เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นซึ่งหากเป็นเช่นนี้คงต้อง
ฝาก”บิ๊กต่าย”พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร.ช่วยกรุณาสอบถามไปยังกองบัญชาการตำรวจภาค 2 ถึงนโยบายปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้า-บารากู่ ว่าจะเอายังไงกันแน่ ล้างบางกันจริงๆหรือล้างบางกันหลอกๆ!!??