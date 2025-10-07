"เสี่ยหนู" โบ้ยสื่อถาม ป.ป.ช.ปมปล่อยกู้ "ไทยสเปเชียล สตีล" ไม่แจ้งวัตถุประสงค์ ลั่นไม่มีหน้าที่ชี้แจงคุณ

"อนุทิน" โยนถาม ป.ป.ช.ปมปล่อยเงินกู้ให้ บ.ไทยสเปเชียล สตีลฯ ไม่บอกวัตถุประสงค์ ลั่นไม่ได้มีหน้าที่ชี้แจงคุณ
ที่ทำเนียบรัฐบาล เมื่อเวลา 12.40 น.วันที่ 7 ต.ค.นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาณีถึงกรณีการยื่นบัญชี ทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช.กรณีพ้นตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในรัฐบาล น.ส.แพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ถึงการปล่อยกู้ให้บริษัทไทยสเปเชียล สตีล จำกัด โดยสัญญาเงินกู้ไม่ระบุวัตถุประสงค์การกู้ว่า ให้ไปถาม ป.ป.ช.เพราะไม่ใช่หน้าที่ของตนเองที่จะมาชี้แจงคุณตรงนี้ และตนก็ได้ชี้แจง ป.ป.ช.ไปแล้ว ทำไมชอบถามไปทางนี้