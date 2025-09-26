"อนุทิน" โวแจงบัญชีทรัพย์สินป.ป.ช.ได้ตามกฎหมายไม่ขัดรธน. แจงได้ปมสัญญากู้ 8.5 ล. ดอก 0.6

นายกฯ มั่นใจสามารถแจงบัญชีทรัพย์สิน ต่อ ป.ป.ช.ได้ตามกฎหมาย ไม่ขัดรธน. ยันมีคำอธิบายกรณีสัญญากู้ยืมเงิน 8.5 ล้าน ดอกเบี้ยร้อยละ 0.6 ต่อปี
วันนี้ ( 26 ก.ย.68) ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์กรณีการได้มาซึ่งทรัพย์สินเกี่ยวกับที่ดินโรงแรมแรนโช ชาญวีร์ และสนามบิน ใน ตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ว่า ไม่ใช่ตอนนี้ ทุกอย่างที่ตน ได้ดำเนินการชี้แจงในเรื่องของบัญชีทรัพย์สินตามรัฐธรรมนูญต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.)ได้ทำมาตั้งแต่ปี 2547 แล้ว ซึ่งยึดถือหลักเดิมที่ทำ และมั่นใจว่าไม่มีส่วนใดที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ หรือผิดกฎหมาย
เมื่อถามว่า กรณีสัญญากู้ยืมเงิน 8.5 ล้านบาท ให้กับลูกหนี้ชื่อปราณี ซึ่งในรายละเอียดสัญญาเงินกู้ข้อ .2 ระบุว่าผู้กู้ยินยอมจ่ายดอกเบี้ยร้อยละ 0.6 ต่อปี ซึ่งในบัญชีทรัพย์สินที่ยื่นต่อป.ป.ช.ล่าสุด ไม่ได้แจ้งในส่วนของดอกเบี้ย นายอนุทิน กล่าวว่า"ผมมีคำอธิบายต่อ ป.ป.ช.โอเคนะครับ ขอบคุณมาก"