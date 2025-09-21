"โสภณ" ยันไม่มีชื่อถูกป.ป.ช.ชี้มูลความผิด รับถนัดงานสังคม-การศึกษา พร้อมทุ่มแก้ยาเสพติด

รองนายกฯ ยันไม่มีชื่อถูก ป.ป.ช. ชี้มูลความผิด เผยถนัดงานสังคม-การศึกษา พร้อมทุ่มแก้ปัญหายาเสพติด บอกภาพลักษณ์ครม.พิสูจน์ด้วยการกระทำ
วันนี้ (21 ก.ย. 68) ที่จังหวัดศรีสะเกษ นายโสภณ ซารัมย์ รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงภารกิจที่จะรับผิดชอบในรัฐบาลชุดใหม่ โดยระบุว่าตนไม่ถนัดงานด้านเศรษฐกิจ แต่งานด้านสังคม, การศึกษา และโดยเฉพาะการแก้ไขปัญหายาเสพติด ถือเป็นเรื่องสำคัญเร่งด่วนที่พร้อมจะเข้ามาดำเนินการ
นายโสภณ กล่าวว่า ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาได้ร่วมกับภาคส่วนต่างๆ แก้ปัญหายาเสพติดใน 6 อำเภอของ จ.บุรีรัมย์ จนเห็นผลสำเร็จ และจะนำประสบการณ์ดังกล่าวมาปรับใช้ในระดับประเทศ
สำหรับประเด็นข้อกล่าวหาในอดีต นายโสภณชี้แจงว่า สมัยที่ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เคยถูกยื่นให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ตรวจสอบ แต่สุดท้ายผลการสอบสวนได้ยกคำร้องทั้งหมด และยืนยันว่าในปัจจุบันไม่มีเรื่องคดีค้างอยู่ที่ ป.ป.ช.
ส่วนภาพลักษณ์ของคณะรัฐมนตรีโดยรวมนั้น นายโสภณกล่าวว่าต้องพิสูจน์ด้วยการกระทำและการปฏิบัติตามกฎหมาย โดยเชื่อมั่นว่านายกรัฐมนตรีได้ตรวจสอบคุณสมบัติของทุกคนอย่างเข้มข้นแล้ว และหากมีข้อกล่าวหาใดๆ เกิดขึ้นก็ต้องเข้าสู่กระบวนการพิสูจน์ตามกฎหมายต่อไป