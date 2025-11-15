จากผู้ประสบภัยกลายเป็นมิจฯ! จับหนุ่มแสบหลอกปล่อยเงินกู้ออนไลน์

ตำรวจทางหลวงรวบหนุ่มแสบหลอกปล่อยเงินกู้ออนไลน์ สารภาพเคยเป็นเหยื่อแก๊งสแกมเมอร์มาก่อน จึงนำวิธีเดียวกันมาทำกับผู้อื่น
วันนี้ (15 พ.ย. ) พล.ต.ต.พรศักดิ์ เลารุจิราลัย ผบก.ทล. สั่งการ พ.ต.อ.กึกก้อง ดิศวัฒน์ ผกก.8 บก.ทล. จับกุม นายภีรวิช หรือ สิทธิศักดิ์ อายุ 27 ปี ตามหมายจับศาลจังหวัดมหาสารคาม ที่ 370/2568 ลงวันที่ 9 ต.ค. 66 ข้อหา “ทุจริตหรือหลอกลวงโดยนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จ ,ใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่น” ได้ริมถนนจันทบุรี–สระแก้ว ต.ปะตง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี
สืบเนื่องจากนายภีรวิช ผู้ต้องหารายนี้มีพฤติกรรมโพสต์ข้อความตามสื่อสังคมออนไลน์ รับปล่อยเงินกู้นอกระบบวงเงินสูง ปล่อยกู้ง่าย แต่มีข้อแม้ว่า ผู้ที่สนใจจะกู้ยืมเงินนั้นจะต้องยอมโอนเงินมาให้ก่อนร้อยละ 10 ของยอดเงินที่จะกู้ เพื่อใช้เป็นหลักค้ำประกันและเป็นค่าดอกเบี้ยแรกเริ่ม จนทำให้มีผู้สนใจหลงเชื่อ แต่เมื่อผู้เสียหายโอนเงินค้ำประกันไปให้แล้ว นายภีรวิช ก็จะเริ่มออกลายบ่ายเบี่ยงที่จะปล่อยเงินกู้ หรือ คืนเงินค้ำประกันให้ ก่อนจะตัดขาดการติดต่อแล้วเชิดเงินหนีหายไป ที่ผ่านมามีผู้ตกเป็นเหยื่อถูกหลอกหลายราย กระจายเข้าแจ้งความตามท้องที่ต่าง ๆ จนมีการออกหมายจับ และนำมาสู่การตามจับกุมตัวได้ดังกล่าว
สอบสวน นายภีรวิช ให้การรับสารภาพว่า ได้ก่อเหตุดังกล่าวจริง เพราะต้องการหาเงินมาใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน เนื่องจากไม่มีงานทำเป็นหลักแหล่ง ส่วนวิธีการหลอกลวงเหยื่อนั้น ได้มาจากการที่ตัวเองเคยเป็นเหยื่อถูกแก๊งสแกมเมอร์หลอกเรื่องเงินกู้สูญเงินไปหลายหมื่นบาทมาก่อน จนนำวิธีเดียวกันทำกับผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นหลอกปล่อยกู้ หลอกว่าตัดยอดหวยได้ โดยจะหลอกให้เหยื่อโอนเงินมาก่อน จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป