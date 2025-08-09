ศูนย์ข่าวศรีราชา- ตำรวจชลบุรี บุกทลายรังหรูจีนเทา ใช้พลูวิลล่าเมืองพัทยา เป็นฐานปล่อยเงินกู้ออนไลน์ดอกเบี้ยโหด รวบ26ชาวจีนดำเนินคดีตามกฎหมาย พบส่วนใหญ่เข้ามาในไทยด้วยวีซ่านักท่องเที่ยวและนักศึกษา
ช่วงกลางดึกคืนวานนี้ (8 ส.ค.) พล.ต.ต.ธวัชเกียรติ จินดาควรสนอง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี ได้สั่งการให้ พ.ต.อ.ภาสกร ไพจิตต์ ผกก.สืบสวน ภ.ชลบุรี นำกำลังตำรวจสืบสวนจังหวัด เข้าปิดล้อมตรวจค้นบ้านพูลวิลล่าหรู เลขที่ 404/114 ย่านหาดจอมเทียน ม.12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี หลังสืบทราบว่ามีกลุ่มชาวจีนต้องสงสัยรวมตัวทำกิจกรรมผิดกฎหมาย
พบบ้านหลังดังกล่าวตั้งอยู่ในโครงการหมู่บ้านหรูมูลค่าหลายสิบล้านบาท โดยเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวเนื้อที่กว่า 100 ตารางวา มีรั้วรอบขอบชิดและติดตั้งกล้องวงจรปิดรอบบ้าน
เจ้าหน้าที่กระจายจึงกำลังเข้าปิดล้อมก่อนบุกตรวจสอบ พบชาวจีน 26 คน เป็นชาย 25 คน และหญิง 1 คน กำลังทำงานอยู่ภายในบ้าน พบส่วนใหญ่เข้ามาในราชอาณาจักรด้วยวีซ่านักท่องเที่ยวและวีซ่านักศึกษา โดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน และมี 2 รายที่อยู่เกินกำหนดวีซ่า (โอเวอร์สเตย์)
จากการตรวจค้นพบว่ากลุ่มผู้ต้องหาทั้งหมด ทำธุรกิจปล่อยเงินกู้ผ่านระบบออนไลน์ มีกลุ่มเป้าหมายเป็นชาวจีนในต่างประเทศ โดยใช้อุปกรณ์โน๊ตบุ๊คและโทรศัพท์มือถือในการดำเนินงาน
เจ้าหน้าที่จึงยึดของกลางเป็นโน๊ตบุ๊ค 2 เครื่อง โทรศัพท์มือถือ 52 เครื่อง เอกสารบัญชีภาษาจีนเกี่ยวกับธุรกิจเงินกู้ออนไลน์ 77 แผ่น และ เงินสด 80,300 บาท
แจ้งข้อหา “ร่วมกันประกอบธุรกิจสินเชื่อโดยไม่ได้รับอนุญาต, เป็นคนต่างด้าวประกอบอาชีพหรือรับจ้างทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต, และทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน”
ส่วนผู้ต้องหา 2 รายที่อยู่เกินกำหนดวีซ่า ถูกแจ้งข้อหาเพิ่มเติมเรื่องโอเวอร์สเตย์ ก่อนนำตัวทั้งหมดพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองพัทยา ดำเนินคดีตามกฎหมาย.