ทลายคอกม้า Car Scams มาแนวใหม่หลอกซื้อ-ขายรถผ่านเฟซบุ๊ก พบเงินหมุนเวียนกว่า 30 ล้าน

ตำรวจทางหลวงทลายคอกม้า Car Scams กิ่งแขนงแก๊งคอลเซ็นเตอร์มาแนวใหม่ หลอกผู้ซื้อ-ผู้ขายรถยนต์ผ่านเฟซบุ๊กมาเก็ตเพลส พบเงินหมุนเวียนกว่า 30 ล้านบาท
วันนี้ ( 12 พ.ย. ) ที่ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก. พล.ต.ต.พรศักดิ์ เลารุจิราลัย ผบก.ทล. พ.ต.อ.ภคพล สุชล ผกก.2 บก.ทล. พ.ต.อ.สาธิต สมานภาพ ผกก.5 บก.ทล. พ.ต.ท.กฤตย์ ธีรเวศย์สุวรรณ สวญ.ส.ทล.2 กก.2 บก.ทล. พ.ต.ท.พิชญา ทวิชศรี สว.ส.ทล.1 กก.5 บก.ทล. ร่วมแถลงผลปฏิบัติการ ทลายคอกม้า Car Scams ขบวนการฉ้อโกงประชาชนด้วยวิธีหลอกซื้อ - ขายรถยนต์ผ่าน Facebook Market Place สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้จำนวน 4 รายประกอบด้วย นายญาณวุฒิ อายุ 37 ปี น.ส.ธัญชนก อายุ 34 ปี น.ส.ภัทราภา อายุ 37 ปี และ นายสิทธิวัฒน์ อายุ 33 ปี ตามหมายจับศาลจังหวัดสมุทรสาคร ข้อหา “ร่วมกันฉ้อโกงประชาชนและร่วมกันทุจริตหรือหลอกลวงโดยนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จ ,เปิดหรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชีเงินฝาก บัตรอิเล็กทรอนิกส์โดยรู้ว่าจะนำไปใช้กระทำความผิดกฎหมาย” โดยถูกจับกุมทั้งหมดได้ในพื้นที่ จ.เชียงใหม่
พล.ต.ต.พรศักดิ์ กล่าวว่า สืบเนื่องจากกลุ่มผู้ต้องหาได้ใช้วิธีหลอกซื้อขายรถยนต์ผ่าน Facebook Market Place โดยเริ่มจากการค้นหาการประกาศขายรถของผู้เสียหายรายหนึ่ง แล้วนำข้อมูลรถและภาพไปโพสต์หลอกขายให้กับผู้เสียหายอีกรายหนึ่ง จากนั้นแอดมินกลุ่มจะนัดให้ผู้ซื้อและผู้ขายตัวจริงมาเจอกันให้เห็นรถยนต์ที่จะทำการซื้อขายจริง ๆ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ หลังจากนั้นแอดมินจะหลอกให้ผู้ซื้อโอนเงิน ผ่านบัญชีม้า โดยอ้างว่าเป็นบัญชีของบริษัทหรือแอดมินส่วนกลาง เมื่อผู้เสียหายโอนเงินเข้าบัญชีแล้ว แอดมินจะรีบตัดการติดต่อทั้งสองฝ่ายทันที และรีบแจ้งผู้ที่ทำหน้าที่กดเงินออกจากตู้ ATM แล้วนำเงินที่ได้มาฝากเข้าตู้ ATM ส่วนหนึ่ง และนำเงินที่เหลือส่งต่อให้หัวหน้าเครือข่ายผ่านพนักงานไรเดอร์ ซึ่งไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการดังกล่าว
พ.ต.อ.ภคพล กล่าวว่า จากแผนประทุษกรรมดังกล่าวทำให้ผู้เสียหายทั้งสองฝ่ายเข้าใจผิดและไปแจ้งความผู้เสียหายด้วยกันเอง เป็นลักษณะของการหลอกสองทางที่มีการแบ่งหน้าที่เป็นระบบชัดเจน ซึ่งพบว่าเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่อยู่แถบประเทศเพื่อนบ้านใช้ บริการเอาต์ซอร์ส ทีมจัดหาบัญชีม้า และม้ากดเงินสด ร่วมวางแผนในการกระทำความผิด เบื้องต้นพบเงินหมุนเวียนกว่า 30 ล้านบาท
พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ กล่าวว่า ทาง บช.ก ได้ทำการปราบปรามปัญหาสเเกมเมอร์ ตามที่นโยบายของรัฐบาลเเละสำนักงานตำรวจเเห่งชาติที่ได้เร่งรัดในการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยจะเห็นได้ว่าชัดจากเคสดังกล่าวว่าพฤติกรรมของเเก๊งสเเกมเมอร์เปลี่ยนไปทุกวัน เพื่อเข้าถึงประชาชนที่ตกเป็นผู้เสียหายให้ได้มากที่สุด แต่ทาง บช.ก. ขอยืนยันว่าจะดำเนินการกับกลุ่มเเก๊งเหล่านี้อย่างเด็ดขาด