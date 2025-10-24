บุกรวบคาบ้านกลางเมืองชลบุรี แก๊งเงินกู้นอกระบบเครือข่าย”โชกุน” ดอกเบี้ยร้อยละ 20

ศูนย์ข่าวศรีราชา– สืบภาค 2 บุกรวบคาบ้าน แก๊งเงินกู้นอกระบบเครือข่าย”โชกุน” คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 20 ผ่อนจ่ายรายวันจำนวน 24 วัน ยึดเอกสารเงินกู้พร้อมอาวุธปืน
วันนี้ ( 24 ต.ค. ) พล.ต.ต.เกียรติศักดิ์ สระทองออย ผบก.สส.ภาค 2 ได้สั่งการให้ พ.ต.อ.เทียนชัย เลิศมณีทวีทรัพย์ผกก.สส.ภาค 2 พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนภาค 2 นำหมายค้นศาลจังหวัดชลบุรี เข้าตรวจค้นบ้านเลขที่ 121/18 ม.1 ต.เหมือง อ.เมือง จ.ชลบุรี หลังสืบทราบว่ามีพฤติกรรมเป็นแก๊งปล่อยเงินกู้นอกระบบและมีอาวุธปืน
พบ นายสัมพันธ์หรือเก๋า อายุ 34 ปี แสดงตัวเป็นเจ้าบ้าน และยังมีนายศตายุหรือเยิ้ม อายุ 19 ปี รวมทั้งวัยรุ่นอีก 2 รายอยู่ภายในบ้าน เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงแสดงหมายค้นพร้อมเข้าตรวจค้น โดยพบเอกสารเกี่ยวกับเงินกู้ โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจสินเชื่อและการปล่อยเงินกู้นอกระบบ รวมทั้งอาวุธปืนพร้อมเครื่องกระสุน
เบื้องต้น นายสัมพันธ์ หรือเก๋า ยอมรับว่าอาวุธปืนดังกล่าวเป็นของตนเองที่ซื้อมาจากคนรู้จักในราคา 64,000 บาท แต่ยังไม่ได้ทำการโอน และยังอ้างว่าจะปล่อยเงินกู้นอกระบบให้แก่ลูกค้าที่ตนรู้จักในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ20ต่อครั้ง โดยให้ผ่อนจ่ายเป็นรายวันจำนวน 24วัน ส่วนนายศตายุ หรือเยิ้ม มีหน้าที่วิ่งเก็บเงินกู้ ขณะที่วัยรุ่นอีก 2 รายยังไม่พบหลักฐานเชื่อมโยงจึงถูกปล่อยตัวไป
หลังสอบสวนได้นำตัวผู้ต้องหาทั้ง 2 ส่งพนักงานสอบสวน สภ.แสนสุข เพื่อดำเนินคดีกับ นายสัมพันธ์หรือเก๋า ในความผิดฐาน “มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต(ปืนผิดมือ),ร่วมกันประกอบธุรกิจการให้สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับในทางการค้าปกติโดยไม่ได้ขออนุญาตฯและให้บุคคลอื่นยืมเงินโดยคิดอัตราดอกเบี้ยเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด”
ส่วน นายศตายุ หรือเยิ้ม ดำเนินคดีในความผิดฐาน“ร่วมกันประกอบธุรกิจการให้สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับในทางการค้าปกติโดยไม่ได้ขออนุญาตฯและให้บุคคลอื่นยืมเงินโดยคิดอัตราดอกเบี้ยเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด”