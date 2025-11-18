xs
(คลิป)หนุ่มเมืองช้างมอบข้าวหอมมะลิ 22 ไร่กว่า 10 ตัน ให้โรงทานสนามหลวง ถวายเป็นพระราชกุศล “สมเด็จพระพันปีหลวง”

สุรินทร์- หนุ่มสุรินทร์เมืองช้างวัย 48 ปี บริจาคข้าวเปลือกหอมมะลิอินทรีย์ 22 ไร่ รวมกว่า 10 ตัน มอบให้กับโรงทานท้องสนามหลวง ใช้ประกอบอาหารเลี้ยงประชาชนที่เดินทางมาเข้าเฝ้าฯ ถวายบังคมพระบรมศพ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่“สมเด็จพระพันปีหลวง” เผยเริ่มเก็บเกี่ยวแล้วยังขาดโรงสีข้าว และรถบรรทุกนำข้าวไปส่งท้องสนามหลวง



วันนี้ (18 พ.ย.68 ) ผู้สื่อข่าวได้รับการประสานจาก นายสราวุธ อินทร์แพง อายุ 48 ปี อยู่บ้านเลขที่ 170 หมู่ 1 บ้านตาอ็อง ต.ตาอ็อง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ว่า มีจิตเป็นกุศลอันแรงกล้าประสงค์จะเกี่ยวข้าวเปลือกหอมมะลิอินทรีย์ พันธุ์ กข. 105 ที่ปลูกไว้ข้างอ่างเก็บน้ำอำปึล ด้านทิศตะวันออกของอ่างฯ ต.ตาอ็อง จ.สุรินทร์ บนเนื้อที่ 14 ไร่ และพื้นที่นาอีกแปลงจำนวน 8 ไร่เป็นนาหว่าน คาดว่าจะได้ข้าวเปลือกหอมมะลิกว่า 10 ตัน โดยมีความตั้งใจจะนำไปบริจาคให้กับโรงทานที่ท้องสนามหลวง เพื่อประกอบอาหารเลี้ยงประชาชนที่มาถวายบังคมพระบรมศพ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยขณะนี้ได้เริ่มเก็บเกี่ยวและนำมาตากเพื่อนำไปสีเป็นข้าวสาร ซึ่งยังขาดเพียงโรงสีข้าว และรถบรรทุกที่จะนำข้าวไปยังท้องสนามหลวง กรุงเทพฯ เท่านั้น สามารถติดต่อได้ที่ นายสราวุธ ที่โทร 081-876-2841


ทั้งนี้นอกจาก นายสราวุธ ที่มีจิตเป็นกุศลอันแรงกล้าในครั้งนี้ แล้ว ยังมีชาวบ้านในชุมชนหมู่บ้านตาอ็อง ได้ร่วมบริจาคข้าวเปลือกร่วมอีกด้วย

นายสราวุธ อินทร์แพง กล่าวว่า ตนปลูกข้าวในพื้นที่นา 2 แปลง แปลงแรกจำนวน 14 ไร่และแปลงที่ 2 จำนวน 8ไร่ เป็นนาหว่าน ทั้งหมดเป็นข้าวหอมมะลิอินทรีย์ พันธุ์ กข. 105 ที่ผ่านมาตนใช้วิธีหว่านอย่างเดียวได้ผลผลิตประมาณ 8-10 ตัน ปีนี้คาดว่าหน้าจะได้เกินกว่า 10 ตัน ถึงแม้ราคาข้าวในขณะนี้จะสูงถึง กก.ละกว่า 12 บาท หรือ ราคาจะสูงถึง 20 บาท ตนก็จะไม่ขาย แต่ตนมีความตั้งใจอย่างแนวแน่จะมอบข้าวหอมมะลิที่ทำด้วยน้ำพักน้ำแรงของตน ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อให้พี่น้องประชาชนที่มาถวายบังคมพระบรมศพได้รับประทานข้าวหอมมะลิ กข. 105 ของจังหวัดสุรินทร์ ที่ขึ้นชื่อว่าอร่อยที่สุดในโลก


คาดว่าอีก 3-4 วัน หลังตากข้าวที่เก็บเกี่ยวแล้วจะนำเข้าโรงสีข้าวแปรรูปเป็นข้าวสาร และบรรจุถุงส่งโรงทานที่ท้องสนามหลวงต่อไป ซึ่งหน่วยงานใดที่ทำโรงครัวที่ท้องสนามหลวง สามารถแจ้งมาได้เลยจะจัดส่งไปให้ทันที ซึ่งตอนนี้ก็ยังขาดเพียงโรงสีข้าว และรถบรรทุกที่จะนำข้าวไปยังท้องสนามหลวงเท่านั้น

“พวกเราสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เมื่อครั้งที่สมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ พระองค์ทรงมีพระชนชีพอยู่ สมเด็จพระพันปีหลวงทรงได้เสด็จตามพระองค์อย่างต่อเนื่อง ให้การสนับสนุนโครงการต่างๆ มากมาย ทั้งการส่งเสริมอาชีพ โดยเฉพาะด้านผ้าไหม เมื่อพระองค์ท่านเสด็จสวรรคต เราชาวนาอยากจะทำอะไรซักอย่างที่เป็นที่สุดของชีวิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลให้กับพระองค์ท่าน เชื่อว่าข้าวหอมมะลิเกษตรอินทรีย์ที่ทุกคนจะได้รับประทานจากผืนนาตรงนี้ถือว่าเป็นสุดยอดของข้าวแล้ว ” นายสราวุธ กล่าว


สำหรับ นายสราวุธ อินแพง เป็นหนุ่มชาวนาคนแรกที่เคยบริจาคข้าวเปลือกกว่า 10 ตัน จากที่นาของตัวเอง ให้โรงครัวท้องสนามหลวง เมื่อครั้งที่มีการเปิดให้ประชาชนเข้าเฝ้าฯ ถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล มาแล้ว



