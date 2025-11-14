อีกก้าวถึงฝัน! “นาดากะ” ลั่นสู้สุดใจโค่น “หนุ่มสุรินทร์” ซิวเข็มขัดประวัติศาสตร์

“นาดากะ” จอมบู๊มากฝีมือ วัย 24 ปี เผยว่าการได้ครองบัลลังก์ ONE มีความหมายต่ออาชีพนักสู้ของตนอย่างมาก ก่อนเตรียมเปิดศึกแย่งชิงเข็มขัดแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นอะตอมเวต (105-115 ป.) เส้นแรกในประวัติศาสตร์ กับ “หนุ่มสุรินทร์ ช.เกตุวีณา” นักสู้เชิงดี วัย 30 ปี จากศรีสะเกษ ในศึกใหญ่ ONE 173 ที่จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่16 พ.ย. 68 ณ สนามอาริอาเกะ อารีนา กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เริ่มเวลา 11.00 น.
“นาดากะ” โชว์ฝีมือการชกใน ONE ได้อย่างเหนือชั้น ด้วยการเก็บชัยชนะ 3 ไฟต์รวด ส่งผลให้ปัจจุบันครองสถิติชนะต่อเนื่องมากถึง 39 ไฟต์ หากเขาสามารถจัดการคว่ำ “หนุ่มสุรินทร์” ได้ ความฝันที่อยากก้าวขึ้นเป็นแชมป์โลก ONE ก็จะกลายเป็นจริงในที่สุด
“เมื่อมองจากเส้นทางอาชีพ ผมพยายามตั้งเป้าหมายใหม่อยู่เสมอ และมองว่า วัน แชมเปียนชิพ คือองค์กรที่โดดเด่นที่สุดจริง ๆ ที่นี่รวมสุดยอดนักมวยและนักสู้ MMA จากทั่วโลก มาชิงชัยกัน เพื่อเกียรติยศและเข็มขัดแชมป์ มันคือเวทีที่สมบูรณ์แบบสำหรับผมที่จะพิสูจน์สิ่งที่ฝึกฝนและเรียนรู้มาตลอด”
“สิ่งสำคัญที่สุดตอนนี้คือ ผมต้องการคว้าแชมป์โลกคนแรกของรุ่นนี้ให้ได้ ผมมีความมุ่งมั่นเต็มร้อยที่จะทำให้สำเร็จ หลังจากคว้าเข็มขัดเส้นนี้มาครอง ผมอยากเห็นการชิงแชมป์เกิดขึ้นที่ญี่ปุ่น และหวังว่าจะได้ป้องกันตำแหน่งในต่างประเทศด้วย เพื่อพิสูจน์ว่าไม่ได้เก่งแค่ในบ้านครับ”
ครั้งนี้ “นาดากะ” ต้องมาชิงบัลลังก์กับ “หนุ่มสุรินทร์” กำปั้นฟอร์มฮอตตัวแทนประเทศไทย ที่เพิ่งพลิกล็อกเอาชนะคะแนนเอกฉันท์ “ทรงชัยน้อย เกียรติทรงฤทธิ์” ในศึก ONE ลุมพินี 122 ปาดหน้าคว้าโอกาสขึ้นมาล่าเข็มขัด โดย “นาดากะ” ยอมรับว่าอาจต้องออกแรงเหนื่อยในไฟต์นี้
“หนุ่มสุรินทร์ เป็นคนที่ชกด้วยสมอง รู้จักวางแผน และคำนวณทุกจังหวะ นอกเหนือจากพื้นฐานมวยไทยที่แน่นมากแล้ว เขายังมีเทคนิคการออกหมัดที่ดีด้วย นั่นคือสิ่งที่ผมต้องระวังที่สุด”
“แผนการชกที่เราวางไว้เป็นแค่พื้นฐาน เมื่อขึ้นไปยืนบนเวที ผมต้องใช้ไหวพริบและสัญชาตญาณในการชก ปรับเกมไปตามจังหวะและสถานการณ์ของไฟต์ตลอดเวลา”
“งานนี้ถือเป็นไฟต์ยากสำหรับทางผมเหมือนกัน เกมอาจพลิกไปมาทุกยก แต่ผมมีเป้าหมายที่ต้องการคว้าเข็มขัด ONE ดังนั้นผมจะทุ่มเททุกอย่างทั้งหมดที่มี เพื่อขึ้นไปครองบัลลังก์ให้ได้ครับ”