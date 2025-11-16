เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ พระราชทานเข็มกลัดโบว์ดำ แก่พสกนิกรที่เดินทางมาถวายความอาลัย 'พระพันปีหลวง'

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ พระราชทานเข็มกลัดโบว์ดำแก่ประชาชนที่เดินทางเข้าเฝ้าฯ ถวายความอาลัย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
วันที่ 16 พ.ย. เมื่อเวลา 11.49 น. ภายหลังจากที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงถวายภัตตาหารเพล แด่พระสงฆ์ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง แล้ว ได้เสด็จไปประทับรถยนต์พระที่นั่ง ไปยังประตูมณีนพรัตน์ ณ แท่นพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อพระราชทานเข็มกลัดโบว์ดำแก่ประชาชนที่เดินทางเข้าเฝ้าฯ ถวายความอาลัย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง
การนี้ ถวายพวงมาลัย ถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเสด็จพระดำเนินไปยังจุดพระราชทานสิ่งของฯ เพื่อพระราชทานเข็มกลัดโบว์ดำแก่ประชาชนที่เดินทางมาถวายความอาลัยฯ โดยเป็นเข็มกลัดโบว์ดำ 2 แบบ แบบที่ 1 เข็มกลัดโบว์ดำดอกไม้ในพระนามาภิไธย 'โมกราชินี' แบบที่ 2 เข็มกลัดโบว์ดำพรรณไม้พระราชทาน 'มณีเทวา' มีชื่อสามัญ หรือชื่อทั่วไปว่า ดอกกระดุมเงิน บางพื้นที่เรียก หญ้าหัวหงอก
ทั้งนี้ เข็มกลัดโบว์ดำ ตรงกลางประดับด้วยดอกไม้ประดิษฐ์ ได้แก่ “โมกราชินี” และ “มณีเทวา” ดอกไม้ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้พระราชทานนามไว้ เพื่อเป็นเครื่องหมายถึงการแสดงความอาลัย และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
นอกจากนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงออกแบบและลงมือทำเข็มกลัดโบว์ดำไว้ทุกข์ถวายสมเด็จย่าด้วยพระองค์เอง ทรงตั้งพระทัยในการออกแบบและทำโบว์ดำไว้ทุกข์ ด้วยความใส่พระทัยเป็นอย่างยิ่ง บนโบว์สีดำ มีข้อความภาษาอังกฤษ สีขาวความว่า “The Queen Mother 24 October 2025 " ซึ่งตรงกับวันสวรรคตของสมเด็จพระพันปีหลวง เพื่อพระราชทานให้กับกรุงเทพมหานคร, กองการเจ้าหน้าที่, และพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
สำหรับการเข้ารับพระราชทานเข็มกลัดไว้ทุกข์ที่จุดพระราชทานสิ่งของฯ ด้านหน้าประตูมณีนพรัตน์ พระบรมมหาราชวัง ประชาชนแต่งกายสุภาพไว้ทุกข์ผ่านจุดคัดกรองและรับการจัดลำดับการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพภายในโถงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลาน ประชาชนที่เข้ากราบเดินแถวออกมาจากอุโมงค์ โดยแยกแถวกลุ่มนักท่องเที่ยวออกจากกัน จากนั้นประชาชนเดินเข้าจุดพระราชทานสิ่งของฯ เพื่อรับพระราชทานเข็มกลัดโบว์ดำเรียบร้อยแล้ว ประชาชนเข้าทางประตูมณีนพรัตน์ และเดินตามเส้นทางที่สำนักพระราชวังกำหนดเพื่อเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง