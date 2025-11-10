ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ ‘สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง’ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง วันแรกกว่า 8,300 คน

(10 พ.ย. 68) สำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ภายหลังจาก การพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ 15 วัน โดยจะเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมทุกวัน เวลา 09.00 – 21.00 น. เริ่มตั้งแต่ วันอาทิตย์ที่ 9 พ.ย. 2568 เป็นต้นไป
ตามประกาศของสำนักพระราชวัง ได้มีการจัดระเบียบและอำนวยความสะดวกในการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ โดยเปิดให้ประชาชนเข้าได้ใน 4 ช่วงเวลา ได้แก่
ช่วงที่ 1 เวลา 08.00 น.-10.45 น.
ช่วงที่ 2 เวลา 12.00 น.-16.45 น.
ช่วงที่ 3 เวลา 17.45 น.-18.30 น.
ช่วงที่ 4 เวลา 19.45 น.-21.00 น.
ทั้งนี้ กทม. เปิดให้ประชาชนเข้าจุดพักคอยได้ตั้งแต่เวลา 07.30 น. จนถึงเวลา 21.00 น. โดยมีประชาชนเข้ากราบถวายบังคมรวมทั้งสิ้น 8,370 คน (ข้อมูลวันที่ 9 พ.ย. 68 เวลา 21.00 น.)
ในการนี้ กรุงเทพมหานครจัดเจ้าหน้าที่และจิตอาสาร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกอย่างรอบด้าน ทั้งการจราจร การแพทย์ฉุกเฉิน การรักษาความสะอาดและความปลอดภัย รวมถึงจัดเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครประชาสัมพันธ์คอยแนะนำจุดบริการ จุดพักคอย และเส้นทางเข้าออกอย่างเป็นระบบ ซึ่งจุดพักคอยสามารถรองรับประชาชนได้สูงสุด 9,000 คน พร้อมบริการน้ำดื่ม ห้องสุขา และเจ้าหน้าที่ดูแลตลอดเวลา เพื่อให้การเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ
นอกจากนี้ยังมีจุดบริการยืม–คืนเครื่องแต่งกายสุภาพ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่แต่งกายไม่ครบถ้วนตามระเบียบ
สำหรับการแต่งกายของผู้ที่จะมากราบถวายบังคมพระบรมศพ ขอความร่วมมือให้ทุกคนโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกข์ (สีดำ, ขาว) เสื้อคอปก งดแขนกุด ชุดชาวเขาสำหรับชาวเขา ชุดลูกเสือสำหรับลูกเสือ สุภาพสตรีต้องสวมกระโปรงผ้าหรือผ้าถุงเท่านั้น งดสวมกระโปรงยีนส์ หรือกางเกงยีนส์