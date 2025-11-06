สนว.แจ้งเส้นทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ

สำนักพระราชวังขอแจ้งเส้นทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง และเส้นทางเดินเยี่ยมชม สำหรับนักท่องเที่ยว ตั้งแต่วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ เป็นต้นไป
สำนักพระราชวังได้กำหนดเวลาและเส้นทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพฯ ตลอดจนเส้นทางเดินเยี่ยมชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามสำหรับนักท่องเที่ยวทั่วไป ดังนี้
๑. การเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง
• เปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพฯ ทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ – ๒๑.๐๐ น.
• ต้องผ่านจุดคัดกรองและรับการจัดลำดับการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพฯ ภายในโถงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลาน
• เข้าทางประตูมณีนพรัตน์ และเดินตามเส้นทางที่สำนักพระราชวังกำหนด
• โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกข์ สุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนส์ สุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้น
๒. การเดินเยี่ยมชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม สำหรับนักท่องเที่ยวทั่วไป
• เปิดให้เข้าชมฯ ได้ตามปกติ ตั้งแต่วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ เป็นต้นไป ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.
• เข้าทางประตูมณีนพรัตน์ และผ่านจุดคัดกรองตามมาตรการรักษาความปลอดภัย
• งดเข้าชมพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
• ให้นักท่องเที่ยวเดินออกทางถนนจักรีจรัณย์ ผ่านประตูพิมานไชยศรี เลี้ยวซ้ายหน้าหอรัษฎากรพิพัฒน์ เพื่อเข้าชมพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และเดินออกพระบรมมหาราชวังทางประตูวิมานเทเวศร์