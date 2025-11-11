ประชาชนทั่วประเทศหลั่งไหลเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ พระพันปีหลวง ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

ทั่วทั้งแผ่นดินโศกอาลัย ประชาชนจากทุกภูมิภาคพร้อมใจแต่งชุดดำไว้ทุกข์ เดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ภายในพระบรมมหาราชวัง ด้วยหัวใจเปี่ยมความจงรักภักดีและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อความผาสุกของพสกนิกรชาวไทยตลอดรัชสมัย
วันนี้ (11 พ.ย. 2568) ตามที่สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง โดยจะเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมทุกวัน เวลา 08.00-21.00 น. เริ่มวันที่ 9 พ.ย. 2568 เป็นต้นไป ตั้งแต่ช่วงเช้า ประชาชนจากกรุงเทพมหานครและภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศไทยแต่งกายด้วยชุดสีดำไว้ทุกข์ ทยอยเดินผ่านจุดคัดกรองต่างๆ เข้าสู่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท แล้วถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมโกศด้วยความอาลัยและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อพสกนิกรชาวไทยเสมอมา โดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาฯ คอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดเส้นทาง
นางสาวเปี่ยมสุข อนันตเสฐ วัย 39 ปี พนักงานรัฐวิสาหกิจ กล่าวว่า เดินทางมาจากหาดใหญ่ตั้งใจเดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ทั้งในวัยเด็กเป็นคนยะลาและเดินทางมาวัดพระแก้วฯ พร้อมครอบครัว เคยได้ชื่นชมพระบารมีพระองค์ท่านพร้อมรัชกาลที่ ๙ ตอนช่วงขบวนรถยนต์พระที่นั่งผ่าน วันนี้ตั้งใจมาด้วยความเคารพเทิดทูนและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านต่างๆ ทั้งการส่งเสริมเรื่องผ้าไทย ผ้าไหม โครงการด้านการเกษตรที่ทำให้พสกนิกรในพื้นที่ห่างไกลมีอาชีพพึ่งพาตัวเองได้ และทุกคนได้มีความกินดีอยู่ดี