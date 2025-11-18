นายกส.โรงสีมั่นใจ ราคาข้าวปีนี้ดีดตัวแรง หลังจีน–สิงคโปร์ออเดอร์ล็อตใหญ่ หนุนตลาดคึกคัก พร้อมชี้ราคายังมีโอกาสขึ้นต่อ หลังประชุม นบข. วันนี้

ออเดอร์ข้าวไทยจากจีน–สิงคโปร์รวม 6 แสนตัน ดันราคาข้าวกลางฤดูเก็บเกี่ยวปรับขึ้นแรง ข้าวหอมมะลิพุ่งสูงสุดถึงตันละ 15,800บ.สะท้อนความต้องการตลาดโลกยังแข็งแกร่ง จับตาประชุมนบข.อาจมีมาตรการช่วยเหลือดันเสถียรภาพและราคาข้าวขยับขึ้นได้อีก
นายบรรจง ตั้งจิตรวัฒนากุล นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย เปิดเผยข่าวดีสำหรับราคาข้าวเปลือกในประเทศช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง แม้จะเป็นช่วงที่ผลผลิตใหม่เข้าสู่ตลาดจำนวนมาก โดยปัจจัยสำคัญมาจากความต้องการนำเข้าข้าวไทยที่ชัดเจนขึ้น โดยเฉพาะออเดอร์จากจีนจำนวน 500,000 ตัน และจากสิงคโปร์อีก 100,000 ตัน ซึ่งเป็นแรงซื้อที่ช่วยพยุงตลาดข้าวไทยอย่างมีนัยสำคัญ
นายบรรจงระบุว่า การที่ประเทศคู่ค้ารายใหญ่ตัดสินใจสั่งซื้อในช่วงเวลาที่ผลผลิตออกสู่ตลาด “ถือเป็นแรงหนุนสำคัญที่ทำให้ราคาข้าวปีนี้กลับปรับตัวดีขึ้นสวนทางกับฤดูกาล” ส่งผลให้ผู้ส่งออก โรงสี และเกษตรกรต่างมีความเชื่อมั่นมากขึ้นว่าวงจรข้าวปีนี้จะเป็นปีที่ดี
ด้านสถานการณ์ราคา พบว่า ในวันที่ 17 พฤศจิกายน ข้าวเปลือกหอมมะลิ มีการปรับตัวสูงขึ้น บางพื้นที่ราคาขยับขึ้นถึงตันละ 700 บาท จากเดิม 15,100 บาทต่อตัน เป็น 15,800 บาทต่อตัน ถือเป็นสัญญาณที่ดีอย่างมากในช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยว ขณะที่ข้าวเปลือกเจ้าเองก็ปรับขึ้นเล็กน้อย จากราคา 6,100–6,800 บาทต่อตัน เป็น 6,100–6,900 บาทต่อตัน ส่วนข้าวเหนียวคละและข้าวปทุมธานีแม้ทรงตัวในกรอบเดิม แต่มีแรงซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่อง
นายบรรจง มองว่า ความเคลื่อนไหวของตลาดต่างประเทศครั้งนี้สะท้อนความต้องการข้าวไทยที่ยังแข็งแรงเกินคาด และทำให้ราคาภายในประเทศมีเสถียรภาพมากขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิที่ยังเป็นสินค้าที่ตลาดโลกต้องการสูง
“อย่างไรก็ตาม วันที่ 18 พฤศจิกายนนี้ จะมีการประชุมนบข. ซึ่งจะมีการพิจารณามาตรการสำคัญเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี 2568/69 เพิ่มเติม หากมีมาตรการออกมาหนุนเสถียรภาพตลาด ก็จะยิ่งทำให้ทิศทางราคาข้าวไทยมีโอกาสปรับตัวสูงขึ้นได้อีก”นายบรรจงกล่าว
สำหรับราคาข้าวเปลือกจากสมาคมโรงสีข้าวไทย ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2568 ได้แก่ ข้าวเปลือกหอมมะลิ 14,300–15,800 บาทต่อตัน, ข้าวเปลือกเหนียวคละ 7,000–7,300 บาทต่อตัน, ข้าวเปลือกเจ้า 6,100–6,900 บาทต่อตัน, และข้าวเปลือกปทุมธานี 7,500–8,000 บาทต่อตัน
สำหรับราคาวันที่ 14 พฤศจิกายน 2568 ข้าวเปลือกหอมมะลิอยู่ที่ 13,900–15,100 บาทต่อตัน, ข้าวเปลือกเหนียวคละ 7,000–7,300 บาทต่อตัน, ข้าวเปลือกเจ้า 6,100–6,800 บาทต่อตัน, และข้าวเปลือกปทุมธานี 7,500–8,000 บาทต่อตัน