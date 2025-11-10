รัฐบาลกัมพูชาอัดฉีด 40 ล้านดอลลาร์ รักษาเสถียรภาพราคาข้าว หลังราคาข้าวเปลือกในประเทศดิ่งหนัก

MGR ออนไลน์ - รัฐบาลกัมพูชาได้ตัดสินใจอัดฉีดเงินช่วยเหลือเพิ่มเติม 40 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายใต้โครงการจัดหาเงินทุนผ่านธนาคารการเกษตรและพัฒนาชนบท เพื่อรักษาเสถียรภาพราคาข้าวในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวตั้งแต่เดือนพ.ย. ถึงเดือนธ.ค. 2568 และต้นปี 2569
ธนาคารการเกษตรและพัฒนาชนบทระบุว่าความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมผลผลิตทางการเกษตร ขยายโอกาสทางการตลาด และรักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตร ซึ่งเงินทุนดังกล่าวจะใช้เป็นทุนสำหรับโรงสีข้าวพันธมิตรเพื่อรวบรวมและรับซื้อข้าวจากเกษตรกรให้ได้มากที่สุดในราคาที่เหมาะสม
ธนาคารฯ ระบุว่าความเคลื่อนไหวนี้เป็นการเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวและสนับสนุนการดำรงชีพของเกษตรกรผ่านมาตรการแทรกแซงเร่งด่วนต่างๆ ที่รวมทั้งการจัดสรรเงินทุนภายใต้โครงการจัดหาเงินทุนพิเศษเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนให้กับโรงสีที่ร่วมมือกับธนาคารและกระทรวงเกษตรฯ เพื่อจัดซื้อข้าวจากเกษตรกรในราคาที่เป็นธรรม
รายงานอธิบายเพิ่มเติมว่าในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวปัจจุบัน ราคาข้าวในประเทศตกลง ขณะที่ราคาข้าวในตลาดโลกก็มีแนวโน้มลดลงเช่นกัน เนื่องจากบางประเทศยังคงนำข้าวสำรองปี 2567 ออกมาใช้เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารในปี 2568 ซึ่งส่งผลให้ความต้องการข้าวทั่วโลกลดลง ขณะที่ผลผลิตในกัมพูชาและทั่วโลกยังคงเพิ่มขึ้น
ทั้งนี้สหพันธ์ข้าวกัมพูชา (CRF) เคยเรียกร้องก่อนหน้าให้รัฐบาลดำเนินการเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาข้าวที่รับซื้อจากชาวนาหลังจากราคาข้าวเปลือกในประเทศตกต่ำอย่างหนัก รวมถึงการลงทุนในคลังสินค้า กำลังการสี และการกระจายความเสี่ยงในการส่งออก.