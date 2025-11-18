“โอเล่” ลูกชายอดีต ผกก.วังสามหมอปิดเฟซบุ๊กหนีแล้ว ล่าสุดมีผู้เสียหายแจ้งความเพิ่มถูกรุมสกรัมในงานหมอลำด้วย

อุดรธานี –ไม่จบง่าย! ผู้เสียหายอีกรายโผล่ร้องถูกแก๊ง “นายโอเล่” ลูกชายอดีตรอง ผกก.โรงพักวังสามหมอรุมทำร้ายในคืนตำรวจถูกผลักล้มในงานหมอลำ ยันไม่เคยรู้จักกันมาก่อน เผยหลังเกิดเหตุแจ้งความไว้แล้ว ด้านนายโอเล่ตอนนี้ปิดเฟซบุ๊กหนีทัวร์ลงแล้ว
ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าเหตุทะเลาะวิวาทในงานหมอลำ อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี หลังนายดนัย หรือ “โอเล่” ลูกชายอดีตรองผู้กำกับการ สภ.วังสามหมอ ก่อเหตุผลักอกตำรวจสายตรวจที่เข้าระงับเหตุ โดยเหตุเกิดกลางดึกคืนวันที่ 14 พ.ย.ที่ผ่านมา ส่งผลให้ จ.ส.ต.ศรายุทธ โสภิณ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.วังสามหมอ ล้มหงายหลังลงพื้นต่อหน้าประชาชน ขณะเดียวกัน จ.ส.ต.รณชัย ชื่นชม ถูกนายวงศกร พวกของโอเล่ ล็อกคอจนเกิดเหตุชุลมุนตามคลิปที่เผยแพร่ในโซเชียล
หลังเกิดเหตุ พ.ต.อ.ศักดิ์สิทธิ์ ธนะกิจไพโรจน์ ผกก.สภ.วังสามหมอ สั่งการให้ชุดสืบสวนติดตามตัวผู้ก่อเหตุทั้งสองเข้าพบพนักงานสอบสวน โดยแจ้งข้อหา ทำร้ายร่างกายและขัดขวางเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่ ก่อนปล่อยตัวไปตามกระบวนการ
ทั้งนี้มีรายงานเพิ่มเติมแจ้งว่า ล่าสุดได้มีผู้เสียหายรายใหม่เข้าร้องเรียนเพิ่มเติม คือ นายเควิน อายุ 39 ปี ชาวอำเภอวังสามหมอ ซึ่งเล่าว่าถูกกลุ่มวัยรุ่นมากกว่า 10 คนที่ร่วมกับนายโอเล่ รุมทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บหลายแห่ง ทั้งรอยฟกช้ำ เบ้าตาซ้ายบวมจากการถูกสนับมือต่อย และบาดแผลที่ศีรษะจากการถูกขวดฟาด โดยนายเควินนำคลิปเหตุการณ์และสภาพบาดเจ็บมาแสดงต่อผู้สื่อข่าว
นายเควินเล่าว่า ตนและเพื่อนประมาณ 4 คนไปเที่ยวงานหมอลำเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ 20 ปี หลังเพิ่งสึกจากการบวชได้ 2 ปี ช่วงเกิดเหตุตนยืนคุยกับตำรวจที่รู้จัก ไม่ได้มีพฤติกรรมก่อกวนใคร จู่ ๆ มีชายคนหนึ่งเดินมาชกจากด้านหลังแต่ตนหลบทัน แต่หลังจากนั้นกลับถูกกลุ่มวัยรุ่นรุมทำร้ายทั้งชก เตะ และใช้ขวดตีจนสลบ เมื่อฟื้นขึ้นมาก็ถูกนายโอเล่ ใช้สนับมือต่อยซ้ำอีก โชคดีที่ตำรวจปรี่เข้ามาห้าม อย่างไรก็ตาม ตนถูกดักทำร้ายอีกครั้งขณะออกจากงานจึงต่อสู้ตามคลิป ก่อนหลบหนีขึ้นรถกลับบ้าน
ผู้เสียหายรายนี้ยืนยันว่า ไม่รู้จักนายโอคนนี้เล่มาก่อน และไม่เคยมีปัญหากับกลุ่มดังกล่าว คาดว่าอาจถูกหาเรื่องเพราะหน้าตาคล้ายคนรู้จักในโลกออนไลน์ก็เป็นได้ พร้อมยืนยันว่าจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุด ไม่ยอมความเด็ดขาด โดยเข้าแจ้งความไว้แล้ว
ล่าสุด วานนี้ผู้สื่อข่าวพยายามเข้าตรวจสอบที่ร้านจำหน่ายสินค้าของนายโอเล่ใกล้ศาลหลักเมือง แต่ไม่พบตัว มีเพียงพนักงานอ้างว่า นายโอเล่เดินทางไปอำเภอสมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ตั้งแต่เช้า ไม่สามารถติดต่อได้ ขณะที่เพจเฟซบุ๊กส่วนตัวปิดหนี คาดหวั่นกระแสสังคมโจมตี
ด้าน พ.ต.อ.ศักดิ์สิทธิ์ ธนะกิจไพโรจน์ ผกก.สภ.วังสามหมอ ยืนยันว่าเหตุการณ์ทั้งหมดเป็นคดีความสองส่วน คือ เหตุทะเลาะวิวาทในงานหมอลำ และ เหตุผลักอกตำรวจ ซึ่งเป็นกลุ่มเดียวกัน โดยตำรวจดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุแล้วตามกฎหมาย ไม่มีการช่วยเหลือพิเศษแม้ เป็นลูกอดีตรองผกก. พร้อมให้ความเชื่อมั่นกับผู้เสียหายว่าจะได้รับความเป็นธรรมเต็มที่ และขอให้ประชาชนมั่นใจว่า “ไม่มีมวยล้มต้มคนดูอย่างแน่นอน”