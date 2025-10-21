อดีตครูเกษียณวัย 69 ปียิงตัวตายริมรั้ววัด เผยมีอาการซึมเศร้า บ่นปวดเมื่อย

อุบลราชธานี - พบศพอดีตครูเกษียณวัย 69 ปียิงตัวตายในวัดดังกลางเมืองอุบลราชธานี เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบข้อมูลญาติแจ้งคนหายเมื่อช่วงเย็นวานเผยช่วงหลังผู้ตายมีอาการซึมเศร้าและบ่นปวดเมื่อย หลังผู้ตายหายออกจากบ้านเจอจดหมายน้อยเขียนทิ้งไว้ “ขอออกเดินทางไปก่อน”
ช่วงสายวันนี้ (21 ต.ค.) พ.ต.ต.วันเฉลิม เมืองพรม สารวัตรสอบสวน สภ.เมืองอุบลราชธานี รับแจ้งพบร่างชายนอนเสียชีวิตบริเวณรั้วริมวัดแจ้ง ฝั่งทิศตะวันออก ถนนนครบาล ตำบลในเมือง จึงพร้อม พ.ต.อ.คนองฤทธิ์ ดาราช ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองอุบลราชธานี ชุดสืบสวน เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานอุบลราชธานี แพทย์นิติเวชโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ และหน่วยกู้ภัยมูลนิธิศิษย์พระจี้กงอุบลราชธานี เข้าตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุพบร่างนายวุฒิจักร เรืองกาญจนรัตน์ อายุ 69 ปี อดีตข้าราชการครูโรงเรียนชื่อดังแห่งหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานี สภาพสวมเสื้อเชิ้ตลายสกอตสีฟ้าขาว กางเกงขายาวสีเทา สวมรองเท้าแตะ บริเวณขมับด้านขวามีรูกระสุนทะลุด้านซ้าย 1 แผล นอนหงายหลังพิงกำแพง คาดว่าเสียชีวิตมาแล้วประมาณ 7-12 ชั่วโมง
บริเวณหน้าขาพบปืนพกสั้นสมิธ แอนด์ เวสสัน ขนาด .38 ตกอยู่ 1 กระบอก ภายในบรรจุกระสุนขนาดเดียวกัน 3 นัด ถูกยิงไปแล้ว 1 นัด ใกล้กันพบรถจักรยานปั่น สีขาวแดงของผู้ตายจอดอยู่ ไม่พบร่องรอยการต่อสู้ เจ้าหน้าที่จึงเก็บคราบเขม่าดินปืนที่มือของคนตายไว้เป็นหลักฐาน
สอบถามนายขวัญ (นามสมมติ) พลเมืองดีที่พบศพเล่าว่า ตนพาภรรยามาพบแพทย์ที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี จากนั้นจึงได้มาจอดรถนอนรอภายในวัดใกล้จุดที่พบศพ สังเกตเห็นผู้ตายนอนพิงกำแพง ตอนแรกเข้าใจว่าเป็นคนเมา แต่จากการสังเกตเห็นมีรอยสีแดงบนเสื้อ จึงได้เดินเข้าไปดู พบว่าเป็นเลือดที่ออกมาจากศีรษะ และเห็นมีอาวุธปืนตกอยู่ จึงได้เรียกชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงเข้ามาดู ก่อนจะแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจมาตรวจสอบ
เบื้องต้นจากการตรวจสอบทราบว่าเมื่อช่วงค่ำของเมื่อวันที่ 20 ต.ค.ที่ผ่านมามีญาติของคนตายแจ้งความบุคคลสูญหายไว้ที่ สภ.เมืองอุบลราชธานี ลักษณะการแต่งกายและยานพาหนะตรงกัน จึงได้ประสานญาติเข้ามาตรวจสอบพบว่า%ป็นนายวุฒิจักร อายุ 69 ปี เป็นครูเกษียณอายุราชการ ที่ญาติแจ้งหายไว้
ส่วนสาเหตุการเสียชีวิตเบื้องต้นทางญาติคาดว่าจะเป็นการฆ่าตัวตาย เพราะระยะหลังนายวุฒิจักรมีอาการคล้ายคนซึมเศร้า เพราะไม่ได้ทำงาน และบ่นปวดเมื่อย ก่อนจะหายตัวไปได้มีการเขียนจดหมายทิ้งเอาไว้ว่า “ขอออกเดินทางไปก่อน” ไม่นึกว่าจะฆ่าตัวตาย