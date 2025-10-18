(คลิป)สกปรกขั้นสุด! เจ้าของแทบลมจับ ผู้เช่าสาวทิ้งขยะเน่ากองเต็มบ้าน สุดสยองตู้เย็นรังหนอน แถมปล่อยสุนัขขี้เยี่ยวไม่เคยเก็บ

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา- สาวโคราชเจ้าของบ้านลมแทบจับ ผู้เช่าสาวสร้างวีรกรรมทำบ้านสกปรกขั้นสุด ทิ้งขยะสารพัดเน่าเหม็นกองเต็มบ้านแทบไม่มีที่เดิน แถมปล่อยสุนัขขี้เยี่ยวในบ้านไม่เคยเก็บ สุดสยองตู้เย็นกลายเป็นรังหนอน คาดเช่ามา 1 ปี ไม่เคยเอาขยะไปทิ้ง อุตส่าห์ไว้ใจเห็นเป็นผู้หญิงตัวคนเดียว สุดท้ายค้างค่าเช่าเผ่นหนี
วันนี้ (18 ตุลาคม 2568) ผู้ใช้เฟสบุ๊กรายหนึ่ง ได้โพสต์ภาพลงในโลกโซเชียล เพื่อเตือนเป็นอุทาหรณ์ไปถึงเจ้าของบ้านเช่าทั้งหลาย ซึ่งภาพในโพสต์เป็นภาพความเสียหายภายในบ้านเช่าของพี่สาวผู้โพสต์ เป็นบ้านเช่าที่ตั้งอยู่ในโครงการบ้านจัดสรร ต.จอหอ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา โดยก่อนหน้านี้ มีผู้เช่าหลายรายเคยมาเช่าพักอาศัย แต่ไม่เคยสร้างวีรกรรมทำให้บ้านเช่าต้องเสียหายอย่างมากเหมือนกับรายล่าสุดนี้ที่มาขอเช่าพักอาศัย เป็นระยะเวลาประมาณ 1 ปี
ภาพที่ปรากฏในโพสต์ เป็นภาพขยะเน่ากองโตที่วางเกลื่อนกราดทุกซอกทุกมุมของบ้าน ส่งกลิ่นโชยเหม็นเน่าตลบอบอวลไปทั้งบ้าน จนแทบอ้วก แถมยังมีขี้เยี่ยวของสุนัขกองเรี่ยราดอยู่ทุกห้อง จนผู้โพสต์และพี่สาวไม่อยากจะเชื่อว่า ผู้เช่าหญิงวัย 42 ปี ชื่อ นางสาวบุญชู ชาว ต.บ่อเหล็กลอง อ.ลอง จ.แพร่ ที่มาขอเช่าอยู่คนเดียว พร้อมกับสุนัข 1 ตัว จะปล่อยให้บ้านที่มาขอเช่า สกปรกเน่าเหม็นได้ขนาดนี้
ผู้สื่อข่าวจึงสอบถามไปยังผู้โพสต์ เปิดเผยว่า บ้านหลังนี้ พี่สาวของตนให้คนมาเช่าหลายรายแล้ว แต่ทุกคนก็ไม่เคยทำให้บ้านต้องสกปรกเสียหายอย่างหนักขนาดนี้ โดยรายล่าสุดที่ทำบ้านเน่าสกปรก เป็นผู้หญิงตัวคนเดียว ท่าทางดี ดูเป็นผู้ใหญ่ และมีสุนัขมาเลี้ยงด้วย 1 ตัว จึงปล่อยให้เช่าโดยไม่ได้คิดอะไร แต่ที่ผ่านมาในระยะ 1 ปี พี่สาวบอกว่า มีจ่ายค่าเช่าล่าช้าบ้าง บางครั้งทวงค่าเช่าค่อนข้างยาก
ล่าสุด เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2568 ที่ผ่านมา เพื่อนบ้านบอกกับพี่สาวว่า เห็นผู้เช่ารายนี้หอบสุนัข และหอบกระเป๋าออกจากบ้านไป โดยที่ยังไม่ได้จ่ายค่าเช่าเดือนล่าสุด พี่สาวรู้สึกเอะใจ จึงชวนตนให้มาดูที่บ้านเช่า พอมาถึงก็ได้กลิ่นเหม็นเน่าโชยมาเตะจมูกก่อน และเมื่อเปิดบ้านดู ก็ถึงกับผงะ แทบหงายหลัง เพราะในบ้านเต็มไปด้วยขยะเน่าๆ สารพัดเต็มไปหมด เคยเห็นแต่ในข่าว ไม่คาดคิดว่าจะต้องมาเจอจริงๆ ด้วยตัวเองแบบนี้
ภายในบ้าน ผู้เช่ารายนี้ได้ทิ้งเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ ไม่ว่าจะเตียงนอน พัดลม ตู้เย็น หม้อชาม และอื่นๆ เอาไว้ให้ดูต่างหน้า ท่ามกลางกองขยะเน่าเสีย จนแทบไม่มีที่เดิน โดยเฉพาะตู้เย็นที่มีทั้งเศษอาหาร ไข่ไก่ ขวดนมที่เน่าเสีย แถมยังมีหนอนแมลงวันจำนวนมากที่มาวางไข่ทำรังภายในตู้เย็นจนดูน่าสยดสยอง ส่วนห้องนอน 2 ห้อง รวมถึง ห้องน้ำ ห้องครัว และห้องนั่งเล่น ก็สกปรก ประตูห้องต่างๆ ก็โดนสุนัขกัดแทะจนพังเป็นรอย
คาดว่า ตลอดระยะเวลา 1 ปี ผู้เช่ารายนี้คงไม่เคยเก็บกวาดหรือนำไปขยะไปทิ้งนอกบ้านเลย จึงทำให้บ้านอยู่ในสภาพอเนจอนาถขนาดนี้ ตนจึงนำภาพมาโพสต์ในโซเชียล เพื่อจะฝากเตือนเป็นอุทาหรณ์ไปถึงเจ้าของบ้านเช่าทั้งหลาย ให้หมั่นไปตรวจสอบบ้านที่ปล่อยเช่าเป็นระยะๆ จะได้ไม่ต้องมาเจอปัญหาแบบนี้
พี่สาวของตนเตรียมจะนำหลักฐานไปแจ้งความเพื่อดำเนินคดีกับผู้เช่ารายนี้ จะได้เข็ดหลาบ ไม่ไปสร้างปัญหาที่อื่นอีก ส่วนบ้านเช่าหลังนี้ต้องเร่งทำความสะอาดและฆ่าเชื้อครั้งใหญ่ จะได้ไม่ส่งกลิ่นเหม็นเน่า สร้างความเดือดร้อน รบกวนเพื่อนบ้านข้างเคียง แต่คงต้องใช้เวลาหลายวัน และต้องเสียเงินปรับปรุงบ้านอีกหลายบาท เพื่อให้บ้านกลับมาอยู่ในสภาพดีเหมือนเดิมโดยเร็ว