(คลิป)"อ.เฉลิมชัย" ซัด..ห่าเอ้ย กลางดรามา “แจ็ก แปปโฮ”!ด่าไม่รู้รสนิยมความงามทำไทยเสียหายทั้งประเทศ

เชียงราย – “อาจารย์เฉลิมชัย” อัดคลิปซัด..ไอ้ห่าเอ้ยยย กลางกระแสดรามา “แจ็ก แปปโฮ” ชี้คนบ้าบอคอแตก แสดงกริยาทรามในต่างประเทศ ยิ่งกระทำในที่สาธารณะ ทำเสียหายทั้งประเทศ
วันนี้ (18 พ.ย.) อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินชื่อดังชาวเชียงรายผู้สร้างวัดร่องขุ่น ที่ประกาศสละทุกตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง ได้เผยแพร่คลิปผ่านเฟซบุ๊กของลูกศิษย์ ระบุหัวข้อว่า "ฝากไปถึงพี่น้อง ที่ไปเที่ยวแสดงกริยาที่ไม่ดีในต่างประเทศ #อาจารย์เฉลิมชัย"
อาจารย์เฉลิมชัย กล่าวว่าขอบอกไปถึงพี่น้องที่ไปแสดงในต่างประเทศ แม้ไปคนเดียวก็คือคนไทยจำไว้ เป็นตัวแทนประเทศชาติเลย ยิ่งมึงไปแสดงในที่สาธารณะ ไปทำอะไรบ้าๆ บอๆ อยู่ที่ไหนในต่างประเทศ จะทำให้เกิดผล 2 ทางคืออายประเทศชาติกู และ 2 ทำให้ประเทศชาติดูดี
เรียกว่าใครก็ตามที่มีรสนิยมในระดับสากล รู้จักความงามในระดับสากล ไม่ว่าศาสตร์ด้านไหนก็ตาม แสดงแล้วทำให้บ้านเมืองเราดูดี เขาก็จะมองว่าคนไทยเรามีรสนิยมดี แต่ถ้าเราไปแสดงบ้าๆ บอๆ ในที่สาธารณะแล้วปล่อยสถุลรุนชาติ รสนิยมต่ำทราม เขาก็จะมองเราแล้วบอก "ไอ้บ้านนอก ไอ้กระจอก ไอ้ฉิบหาย มาทำอะไรบ้าบอคอแตก มันเป็นใคร"
อาจารย์เฉลิมชัยกล่าวว่าอย่างไรเสียเขาก็จะรู้ว่าเป็นคนไทยหรือคนชาติไหนไปแสดง ดังนั้นจงอย่าหาทำ เราไม่เก่งจริงไม่ดีจริง ไม่เข้าใจความงามในระดับสากลจริงๆ จงอย่าไปทำ ไปเที่ยวเถอะ และไปอยู่ในกฎระเบียบของเขา นั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดในการเป็นตัวแทนของคนไทย เป็นนักท่องเที่ยวไทยที่มีคุณภาพ
"ถ้าไปแสดงปั๊ปมึงต้องมองว่ามึงเก่งจริงไหม ถ้าไม่เก่งมึงอย่าทำ อย่าไปทำบ้าบอคอแตกเพื่อเอายอดวิวของตัวเองในประเทศไทย เนี่ยมึงซวย จงอย่าทำถ้าไม่เก่งจริงทำอะไรเล่นๆ ในประเทศไทยให้คนไทยด่าเสียดีกว่าให้ต่างประเทศด่า..จำไว้ ฝากหน่อยไอ้แก่เป็นห่วงบ้านเมือง กูเหนื่อยกับความงี่เง่าและความไม่รู้จักตัวตนของตัวเอง ความไม่รู้จักรักษาชื่อเสียงของประเทศ จำไว้เลย คนๆเดียวทำลายประเทศชาติได้ คนๆเดียวก็คือทำให้ประเทศชาติเราดูดี ให้คนยกย่องคนในชาติของเราได้เช่นกัน ฝากหน่อยนะ เฮ่อ ไอ้ห่าเอ้ย" อาจารย์เฉลิมชัย กล่าว
รายงานข่าวแจ้งว่าอาจารย์เฉลิมชัยออกมากล่าวหลังปรากฎคลิปยูทูบเบอร์ดังคือ "แจ็กแปปโฮ" ถอดเสื้อไปยืนเต้นบนหลังคารถหน้าร้านสะดวกซื้อ Lawson พร้อมวิวภูเขาไฟฟูจิที่ประเทศญี่ปุ่น จนกลายเป็นกระแสดรามาและถูกชาวเน็ตวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมและมารยาทในที่สาธารณะ อีกทั้งยังถูกสื่อในประเทศญี่ปุ่นนำเรื่องนี้ไปตีข่าวอีก
อย่างไรก็ตามอาจารย์เฉลิมชัยไมได้ระบุชัดว่าเป็น "แจ็กแปปโฮ" หรือบุคคลใดแต่อย่างใด เพียงแต่ในช่วงนี้มีกระแสของแจ็กแปปโฮดังกล่าว.