(คลิป)‘อ.เฉลิมชัย’ของขึ้นซ้ำ!อัดคลิปด่ากราดคนฉกภาพดูดเสียงด่าคนอื่น-โยงการเมือง

เชียงราย – “อาจารย์เฉลิมชัย” ของขึ้นอีก..ด่ากราดคนฉกภาพ-ดูดเสียง-แต่งข้อความ ด่าคนอื่น/โยงการเมือง ไล่เอาพ่อคนทำออกหน้าด่าเอง บอกทุกวันนี้ใช้ชีวิตทั้งสุขทั้งสงบ ควบ จยย.เที่ยว แถม “วัดร่องขุ่น” นักท่องเที่ยวมาตรึม-ต่างชาติเต็ม จนคิวแน่น
วันนี้(5 พ.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินชื่อดังชาวเชียงราย ได้เผยแพร่คลิปผ่านทางเฟซบุ๊กลูกศิษย์ ว่าตัวเองถูกคนนำเอารูปภาพไปประกอบข้อความด่าคนอื่นอีกแล้ว ขอพี่น้องประชาชนอย่าเชื่อถือภาพและข้อความเหล่านั้น เนื่องจากตนไม่ได้ยุ่งการเมืองและไม่มีความเห็นจะไปด่าว่าใคร ไม่ว่าจะเรื่องใดๆ ทุกวันนี้ใช้ชีวิตอย่างสงบ ขี่รถจักรยานยนต์ท่องเที่ยวไปส่วนข้อความที่ว่าก็ไม่ได้มาจากปากของตนแต่อย่างใด
ศิลปินชื่อดังที่ประกาศทิ้งทุกตำแหน่งหัวโขน กล่าวว่า..มันชอบเอาผมไปด่าคนนั้นคนนี้ นี่ก็ล่อผมอีกแล้ว ทั้งๆ ที่ผมไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองมึงจะเป็น..าอะไรก็ตามกูอยากจะขี่มอเตอร์ไซค์ก็มีความสุขของกู กูไม่ด่าใครอีกแล้ว มึงก็จัดให้กูไปด่าเขาอยู่เรื่อย..บหาย ทำไมไม่เอาพ่อมึงไปด่าแทนเล่า
..ไอ่ห่านี่เอาอีกแล้วครับพี่น้องบอกอาจารย์เฉลิมชัยด่ายับไอ้พวกขายชาติ โอ้โห มึงก็ว่าของมึงไปกูไม่ได้พูดซักคำมึงก็เอากูไปล่อตลอดเลยไอ้..บหาย ขอร้องว่ากูพอแล้ว พี่น้องอย่าเข้าใจผิดว่าผมไปด่าคนโน้นคนนี้หรือด่านักการเมือง เพราะผมไม่ได้ด่าใครแต่มันเอาเสียงของผม เอาหน้าของผมไปทำแล้วบอกว่าผมเป็นคนด่า ไอ้..บหายมึงเอาพ่อมึงด่าซี่ เบื่อ..บหาย อย่าไปเชื่อครับพี่น้องอย่าไปเชื่อ..
พร้อมกันนั้น อาจารย์เฉลิมชัย ได้เผยแพร่คลิปภายในวัดร่องขุ่น ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมืองเชียงราย ว่าวันที่ 4 พ.ย. มีนักท่องเที่ยวเดินทางไปวัดร่องขุ่นจำนวนมาก ส่วนใหญ่เป็นฝรั่ง เช่น โคลัมเบีย ชิลี ฯลฯ เมื่อ 3 พ.ย.ก็มีนักท่องเที่ยวประมาณ 4,000 คน ส่วนวันที่ 4 พ.ย.อาจจะมากกว่าด้วยซ้ำ มีทัวร์จีน เกาหลี ฝรั่ง อินเดีย ฯลฯ มากันหลากหลายชาติจนคิวเข้าวิหารแน่นมาก ส่วนคนไทยไม่ค่อยมีไปเที่ยวมีแต่ต่างชาติเป็นจำนวนมากทำให้ที่จอดทัวร์และรถตู้เต็มไปหมด รวมทั้งยังมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาต่อเนื่องเรื่อยๆ การท่องเที่ยวเชียงรายยังดีอยู่ ส่วน จ.เชียงใหม่ ก็คงเยอะเช่นกันเพราะอากาศเริ่มดีและเย็นลงเรื่อยๆ แล้ว.