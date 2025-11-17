xs
“เพียวเร่ซุป” นวัตกรรมอาหารจากงานวิจัยคณะเทคโนโลยี มข. อาหารพร้อมรับประทานเพื่อสุขภาพ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ศูนย์ข่าวขอนแก่น - คณะเทคโนโลยี ม.ขอนแก่น เดินหน้าผลักดันงานวิจัยเพื่อคุณภาพชีวิตผู้คนในสังคม ส่งมอบผลิตภัณฑ์ “SimpleSenseเพียวเร่ซุป” แก่มณฑลทหารบกที่ 23 เพื่อสนับสนุนสุขภาพกำลังพล พร้อมโชว์ศักยภาพนวัตกรรมอาหารที่พัฒนาจากงานวิจัยจริง ช่วยตอบโจทย์ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย และผู้ปฏิบัติภารกิจอย่างต่อเนื่อง


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่มณฑลทหารบก หรือ มทบ.23 ค่ายศรีพัชรินทร์ จ.ขอนแก่น คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผศ.ดร.อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยี และ ผศ.ดร.พิมพ์นิภา หิรัณย์สร หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร และหัวหน้าทีมนักวิจัยได้ส่งมอบผลิตภัณฑ์ “SimpleSense เพียวเร่ซุปพร้อมรับประทาน” ซึ่งเป็นผลงานจากกระบวนการวิจัยของสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร แก่มณฑลทหารบกที่ 23 (มทบ.23) โดยมี พันเอก ฉัตร แต่แดงเพชร ผู้บังคับศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.23 เป็นผู้แทนรับมอบ

ผลิตภัณฑ์ SimpleSense เพียวเร่ซุป เป็นซุปเนื้อเนียนละเอียดพร้อมรับประทาน พัฒนาจากวัตถุดิบพืชธรรมชาติ เช่น ข้าวกล้องงอก ลูกเดือย เมล็ดบัว ถั่วทอง และโปรตีนถั่วลันเตา ผ่านกระบวนการตุ๋นในนมข้าวกล้อง ทำให้ได้อาหารที่พลังงานครบถ้วน ย่อยง่าย เหมาะสำหรับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยระยะฟื้นฟู รวมถึงกำลังพลที่ต้องปฏิบัติภารกิจต่อเนื่องและต้องการสารอาหารที่เพียงพอ


ผศ.ดร.พิมพ์นิภา หิรัณย์สร หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารและในฐานะนักวิจัยผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์ กล่าวว่า “SimpleSense ไม่ได้เป็นเพียงอาหารพร้อมรับประทานทั่วไป แต่คือผลลัพธ์ของงานวิจัยที่มุ่งแก้ปัญหาสุขภาพของกลุ่มเปราะบาง เราใส่ใจตั้งแต่ขั้นตอนการคัดวัตถุดิบ ออกแบบเนื้อสัมผัสให้กลืนง่าย ไปจนถึงการคงคุณค่าทางโภชนาการที่เหมาะสม ที่สำคัญคือทำให้อาหารนี้ ‘เข้าถึงได้’ และ ‘ช่วยได้จริง’ ในสถานการณ์ที่ต้องการการฟื้นฟูพลังใจ”


การส่งมอบครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายคณะเทคโนโลยี ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่การเป็น “มหาวิทยาลัยเพื่อสังคม” (University for the Society) โดยนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์จริงในพื้นที่ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนผ่านอาหารที่ปลอดภัย มีคุณค่าทางโภชนาการสูง และเหมาะสมกับผู้มีข้อจำกัดด้านสุขภาพ

ทั้งนี้ การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ SimpleSense แก่กำลังพล มทบ.23 ไม่เพียงเป็นการส่งมอบอาหาร แต่ยังเป็นการส่งต่อกำลังใจและพลังสุขภาพ สะท้อนถึงความตั้งใจของคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการผลักดัน “งานวิจัยรับใช้สังคม” ตามวิสัยทัศน์การเป็น “องค์กรชั้นนำด้านนวัตกรรมเพื่อสังคมและเชิงพาณิชย์” อย่างแท้จริง

