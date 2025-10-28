“พาณิชย์”นำ 45 สินค้าเกษตรนวัตกรรมไทย ร่วมงานแฟร์ดูไบ เปิดตัวสู่ตลาดโลก

กรมการค้าต่างประเทศนำผู้ประกอบการสินค้าเกษตรนวัตกรรม 45 รายการ จาก 16 บริษัทชั้นนำของไทย เข้าร่วมงานแสดงสินค้า Beautyworld Middle East 2025 ที่ดูไบ เผยมีสินค้าเด่นเพียบ ทั้งผงล้างหน้าจากข้าวเหนียวเขาวง แป้งเด็กปลอดสารทัลคัม ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม ครีมเจลลูกประคบสมุนไพร แชมพูข้าวกล้อง มั่นใจดันเปิดตัวสูงตลาดโลกได้แน่
นางอารดา เฟื่องทอง อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า สถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม เตรียมนำสินค้าเกษตรนวัตกรรมกว่า 45 รายการ จาก 16 บริษัทผู้ประกอบการชั้นนำของไทย เข้าร่วมจัดแสดงสินค้าในงาน Beautyworld Middle East 2025 ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าเครื่องสำอางและความงามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในตะวันออกกลาง จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27–29 ต.ค.2568 ณ Dubai World Trade Centre เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เพื่อประกาศศักยภาพของสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทยบนเวทีระดับโลก
โดยการนำสินค้าเกษตรนวัตกรรมที่มีศักยภาพเข้าร่วมงาน Beautyworld Middle East 2025 ในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสสำคัญที่จะสร้างการรับรู้ในระดับนานาชาติให้เห็นว่าไทยสามารถพัฒนาสินค้าความงามที่ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ากับวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และสินค้าที่นำไปจัดแสดง ล้วนสะท้อนแนวคิดนวัตกรรมเกษตรไทย จุดประกายความงามสู่เวทีโลก
สำหรับสินค้าเด่น อาทิ ผงล้างหน้าจากข้าวเหนียวเขาวง ที่อุดมด้วยสารต้านอนุมูลอิสระจากข้าวพันธุ์พื้นเมือง แป้งเด็กจากข้าวไทยปราศจากสารทัลคัม ปลอดภัย อ่อนโยนต่อผิวเด็ก ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมจากดอกอัญชันและเมล็ดข้าวฟ่าง ฟื้นฟูเส้นผมจากรากถึงปลาย ครีมเจลลูกประคบสมุนไพรไทย ที่ผสานภูมิปัญญาโบราณเข้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่ แชมพูจากข้าวกล้องงอกปทุมและสมุนไพรไทยเพื่อเส้นผมสุขภาพดีอย่างเป็นธรรมชาติ เป็นต้น
“กรมเชื่อมั่นว่า การเข้าร่วมงาน Beautyworld Middle East 2025 จะเป็นอีกก้าวสำคัญในการสร้างแบรนด์สินค้าเกษตรนวัตกรรมไทยให้เป็นที่รู้จักในระดับสากล สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของประเทศไทยในฐานะประเทศต้นน้ำแห่งวัตถุดิบธรรมชาติคุณภาพสูง และเป็นผู้นำในการพัฒนานวัตกรรมความงามจากเกษตรไทยที่ตอบโจทย์โลกยุคใหม่ได้อย่างแท้จริง”นางอารดากล่าว