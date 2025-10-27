เอไอเอส จับมือ กสทช. ขยายบริการ “191 ELS” แจ้งพิกัดเหตุฉุกเฉิน

เอไอเอส เดินหน้ายกระดับการดูแลนวัตกรรมบริการ “191 Emergency Location Service (191 ELS) ระบบระบุตำแหน่งผู้แจ้งเหตุฉุกเฉิน” โดยจุดเริ่มต้นได้เกิดจากความร่วมมือระหว่าง กสทช. กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ (191) และ Google ในการพัฒนาเป็นครั้งแรกของประเทศ ก่อนมีการขยายผลเพื่อสร้างเครือข่ายยกระดับระบบรับแจ้งเหตุให้รวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้น ถือเป็นหมุดหมายสำคัญของการพัฒนาระบบความปลอดภัยของประเทศ ด้วยพลังของเทคโนโลยีและโครงข่ายอัจฉริยะที่พร้อมเชื่อมโยงทุกความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที
ล่าสุด กสทช. ได้ต่อยอดความสำเร็จด้วยการขยายความร่วมมือไปยังพันธมิตรหลากหลายภาคส่วน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของระบบให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น ถือเป็นการตอกย้ำบทบาทของ เอไอเอส ในฐานะผู้นำด้านเทคโนโลยีเครือข่ายและความปลอดภัยของประเทศ ที่มุ่งใช้ศักยภาพทางนวัตกรรมสร้างสังคมไทยที่มั่นคง ปลอดภัย และยั่งยืนในทุกมิติ
นายวรุณเทพ วัชราภรณ์ หัวหน้าฝ่ายงานรัฐกิจสัมพันธ์ เอไอเอส กล่าวว่า “เอไอเอสรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เป็นผู้ให้บริการรายแรกของประเทศที่ร่วมกับกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ (191) และ Google ที่ได้เปิดให้บริการ 191 ELS อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2568 ที่ผ่านมา
นับเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับระบบรับแจ้งเหตุฉุกเฉินของประเทศไทยให้มีความรวดเร็ว แม่นยำ และมีประสิทธิภาพสูงสุด สะท้อนเจตนารมณ์ของเอไอเอสในการใช้เทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดียิ่งขึ้นอย่างยั่งยืน พร้อมมุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างระบบความปลอดภัยที่แข็งแกร่งและเป็นมาตรฐานระดับประเทศ
วันนี้บริการ 191 ELS เกิดจากความร่วมมือระหว่าง เอไอเอส กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ (191) และ Google โดยใช้เทคโนโลยี Advanced Mobile Location (AML) ที่สามารถส่งพิกัดของผู้โทรแจ้งเหตุผ่านหมายเลข 191 จากสมาร์ทโฟนระบบแอนดรอยด์บนเครือข่ายเอไอเอสไปยังศูนย์รับแจ้งเหตุได้โดยอัตโนมัติ
โดยไม่ต้องติดตั้งแอปพลิเคชันเพิ่มเติม ซึ่งช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถระบุตำแหน่งได้อย่างแม่นยำ ลดระยะเวลาในการเข้าช่วยเหลือ และเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด นวัตกรรมนี้จึงเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของความมุ่งมั่นของเอไอเอสในการพัฒนาเครือข่ายที่ปลอดภัย เชื่อถือได้ และอยู่เคียงข้างคนไทยในทุกสถานการณ์ เพื่อให้ทุกคนเข้าถึงความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว เท่าเทียม และมีประสิทธิภาพ”