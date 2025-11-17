ตร.ภาค 5-ชุดสืบพะเยารวบไอ้หนุ่มเชียงราย ขนยานรกบิ๊กล็อต 5 ล้านเม็ดซุกป่าข้างทางดอกคำใต้

พะเยา - ชุดสืบภาค 5 พยายามสะกดรอยมาตั้งแต่ต้นทาง ก่อนร่วมตำรวจพะเยา..รวบไอ้หนุ่มเชียงรายวัย 21 ร่วมขนยานรกล็อตใหญ่อัดแน่นมา 17 กระสอบ ไม่ต่ำกว่า 5,000,000 เม็ด ซุกพงหญ้าข้างทางดอกคำใต้ คาดพยายามขนเลี่ยงด่านฯ แม่กาแต่หลงทาง
วันนี้ (17 พ.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ชุดปราบปรามยาเสพติด กก.สส.ภ.จว.พะเยา ร่วมกับชุดสืบสวนตำรวจภูธรภาค 5 สกัดจับเครือข่ายลำเลียงยาเสพติดรายสำคัญ ยึดยาบ้า 17 กระสอบ รวมราว 5,000,000 เม็ด น้ำหนักกว่า 533 กก. พร้อมรถยนต์และโทรศัพท์มือถือ 2 เครื่อง จับผู้ต้องหาได้ 1 ราย
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ชุด ชปส.ภ.จว.พะเยา ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ต.พงษ์สวัสดิ์ ไชยบาล ผบก.ภ.จว.พะเยา
พร้อมด้วย พ.ต.อ.อัคร ภูมิ ชนะใหญ่, พ.ต.อ.พรเทพ น้องการ, พ.ต.อ.จิรภัทร มุ่งดี, พ.ต.อ.อภิรักษ์ นักไร่, พ.ต.อ.บัญชา อินถา, พ.ต.อ.อานันท์จักร์ กนกนพวัชร์ และ พ.ต.อ.วิศิษฐ์ ปลื้มใจ ผกก.สส.ภ.จว.พะเยา เปิดยุทธการกวาดล้างยาเสพติดในพื้นที่
ต่อมา พ.ต.ท.ศุภฤกษ์ อินทวงศ์ สว.สส.กก.สส.ภ.จว.พะเยา พร้อม ร.ต.อ.อำพล สุภาวรรณ์, ร.ต.อ.ปิยวัฒน์ มาละ และเจ้าหน้าที่ชุดปราบปรามยาเสพติดจำนวนหนึ่งได้เข้าร่วมกับชุดสืบตำรวจภูธรภาค 5 ที่สะกดรถกลุ่มเป้าหมายต้องสงสัยมาก่อน สกัดตรวจยึดกระสอบยาบ้าจำนวนมหาศาลดังกล่าวซึ่งถูกนำซุกซ่อนไว้ภายในพงหญ้าข้างทางบ้านป่าซาง อ.ดอกคำใต้
พร้อมกับจับกุมผู้ต้องหาได้ 1 ราย คือนายนำโชค หรือเอราวาณ อายุ 21 ปี มีภูมิลำเนาอยู่ ต.ห้วยชมภู อ.เมืองเชียงราย
เบื้องต้นคาดว่าขบวนการขนลำเลียงยาบ้าล็อตนี้ได้พยายามขนผ่านเส้นทางเลี่ยงด่านตรวจแม่กาบนถนนพหลโยธิน แต่เกิดหลงทางจึงตัดสินใจนำยาบ้าซุกซ่อนไว้ ก่อนที่จะถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจติดตามเข้าตรวจยึดได้ดังกล่าว
ทั้งนี้ ได้แจ้งข้อหามียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า/เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองเพื่อการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาต และเป็นการแพร่กระจายในหมู่ประชาชน ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐและความปลอดภัยของประชาชนของกลางประกอบด้วยยาบ้า 17 กระสอบ ราว 5 ล้านเม็ด โทรศัพท์มือถือ 2 เครื่องรถยนต์ 1 คัน รวมยึดทรัพย์สินผู้กระทำผิดได้ทั้งหมด 3 รายการ
ล่าสุดขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังอยู่ระหว่างขยายผลหาผู้ร่วมขบวนการและเครือข่ายต้นทางในพื้นที่ชายแดน โดยคาดว่าเป็นการลำเลียงล็อตใหญ่ที่เตรียมกระจายเข้าสู่ตอนในของประเทศ