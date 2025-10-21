เปิดยุทธการทลายเครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่ ยึด “พอตเค” ยาเสพติดรูปแบบใหม่ พร้อมปืนและทรัพย์สินมูลค่าร่วมล้าน

เพชรบุรี – ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดเพชรบุรี สนธิกำลังตำรวจตระเวนชายแดนที่ 144 เปิดยุทธการกวาดล้างเครือข่ายค้ายาเสพติดรายสำคัญในพื้นที่บ้านลาด ยึด “พอตเค” ยาเสพติดรูปแบบใหม่ ยาเค ยาอี อาวุธปืน และทรัพย์สินรวมมูลค่ากว่า 1 ล้านบาท
วันนี้( 21 ต.ค.) ที่ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี นายภคพัส ส่งวัฒนายุทธ และนายชัยพล ภูต้องลม รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยนายธนยศ หิรัญเนตร นายอำเภอแก่งกระจาน นายปรีชา อนันต์วรนาถ นายอำเภอบ้านลาด และพันตำรวจโท วริทธิ์ธร ชูนาค ผู้บังคับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 144 ร่วมแถลงข่าวผลการปฏิบัติการจับกุมผู้ค้ายาเสพติดรายสำคัญ หลังบูรณาการกำลังฝ่ายปกครองอำเภอแก่งกระจานและบ้านลาด เปิดยุทธการระดมกวาดล้างยาเสพติดในพื้นที่
เจ้าหน้าที่ได้รับข้อมูลเชิงลึกถึงเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติดรายสำคัญในจังหวัดเพชรบุรี จึงได้วางแผนขยายผล โดยเมื่อเวลา 16.00 น. ของวันเดียวกัน เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัว น.ส.น. ผู้เสพรายหนึ่ง ซึ่งให้การรับสารภาพว่าได้ซื้อยาเค (Ketamine) มาจากนาย ส. ในพื้นที่หมู่ 2 ตำบลสมอพลือ อำเภอบ้านลาด
หลังรายงานต่อผู้บังคับบัญชา นายอำเภอแก่งกระจานและนายอำเภอบ้านลาดได้ร่วมกันวางแผนใช้ผู้เสพรายดังกล่าวล่อซื้อยาเสพติดจากนาย ส. โดยนัดหมายส่งมอบที่บ้านพักในหมู่ที่ 2 ตำบลสมอพลือ ก่อนเจ้าหน้าที่เข้าปิดล้อมตรวจค้นและจับกุมผู้ต้องหาได้พร้อมของกลางจำนวนมาก
เบื้องต้นสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ 2 ราย คือ นาย ส. อายุ 37 ปี น.ส. พ. อายุ 35 ปี พร้อมตรวจยึดของกลางและทรัพย์สินรวม 11 รายการ ได้แก่ ยาเค (Ketamine) น้ำหนักรวม 126.8 กรัม ยาอี (Ecstasy/MDMA) จำนวน 342 เม็ด พอตเค จำนวน 65 อัน (ยาเสพติดรูปแบบใหม่ที่กำลังแพร่ระบาดในกลุ่มนักท่องเที่ยว) ธนบัตรที่ใช้ล่อซื้อ 1,900 บาท อาวุธปืนพกสั้น ขนาด .45 จำนวน 1 กระบอก อาวุธปืนพกสั้น ขนาด 9 มม. จำนวน 1 กระบอก อาวุธปืนยาวลูกซองแบบแม็กกาซีน จำนวน 1 กระบอก เครื่องกระสุนปืนหลายรายการ รถยนต์ 3 คัน บัญชีธนาคาร 4 เล่ม โทรศัพท์มือถือ 2 เครื่อง รวมมูลค่าทรัพย์สินและของกลางเกือบหนึ่งล้านบาท
เจ้าหน้าที่ได้นำผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย พร้อมยืนยันว่าการปฏิบัติการครั้งนี้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. 2565 อย่างเคร่งครัด
ทั้งนี้ คณะเจ้าหน้าที่จะเร่งขยายผลจากข้อมูลที่ได้ในครั้งนี้ เพื่อสืบสาวถึงเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติดรายใหญ่ที่อยู่เบื้องหลัง และดำเนินการกวาดล้างอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี