ศิษย์เก่า มมส.ได้เงินแสนตั้งกองทุน”พี่ช่วยน้อง”เพิ่มโอกาสการศึกษานิสิตขาดแคลนทุนทรัพย์

มหาสารคาม-สมาคมศิษย์เก่า มมส. จัดแข่งขันกอล์ฟการกุศล ระดมทุนจัดตั้งกองทุนเพื่อการศึกษา “พี่ช่วยน้อง” สำหรับนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เบื้องต้นมีรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเป็นเงิน 1 แสนบาทประเดิมตั้งกองทุนแล้ว
เมื่อเวลา 12.00 น. วันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2568 ณ สนามสิงห์ปาร์ค ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหาสารคาม(มมส) ได้จัดแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยรางวัล เพื่อจัดตั้งกองทุนเพื่อการศึกษา “พี่ช่วยน้อง” โดยมีนักกอล์ฟจากหน่วยงานต่าง ๆ พร้อมทั้งศิษย์เก่าเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 20 ทีมทีมละ 5 คน
นางสุมาลี สุวรรณกร นายกสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวถึงการจัดแข่งขันกอล์ฟการกุศลครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ทั้งศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ยุควิทยาลัยวิชาการศึกษา มหาสารคาม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยเฉพาะ ดร.สุทิน คลังแสง อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ซึ่งเป็นศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตมหาสารคาม รวมทั้งองค์กรเครือข่ายทั้ง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ,ชมรมกอล์ฟมหาวิทยาลัยขอนแก่น , ชมรมกอล์ฟสิงห์ขอนแก่น , ชมรมกอล์ฟมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ,มณฑลทหารบกที่ 23 ขอนแก่น, มหาวิทยาลัยราชมงคลวิทยาเขตขอนแก่น,
นอกจากนั้นยังมีภาครัฐและเอกชนทั้งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานจังหวัดขอนแก่น ,บริษัทขอนแก่น บริวเวอรี่ จำกัด ,การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ,โรงแรมพูลแมนขอนแก่น ,บริษัทแอดไวซ์ อินฟินิท จำกัด (มหาชน) ,บริษัทมาตาการพิมพ์ จำกัด ,บริษัท Bio City โดย ดร.กฤษณ์ พงษ์เทพิน ,การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ,ร้านอาหารเฮือนคำนาง, บริษัทออสเตรเลียนเซ็นเตอร์ ,บริษัทชไนเดอร์ ลิฟท์ ประเทศไทย จำกัด ,แม่ก้านทอง ,บริษัทฟินิกซ์ พัลพ์ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน) , บริษัท Footjoy ,บริษัทวาณีฟู๊ด โปรดักส์ จำกัด ,คุณปริญญา มหาโชติ ฯลฯ
“ขอขอบคุณทุกท่าน ทุกองค์กรที่มาร่วมแข่งขันกอล์ฟการกุศลครั้งนี้ และที่ต้องขอบคุณที่สุดคือบริษัทขอนแก่นบริวเวอรี่ จำกัด ที่สนับสนุนทั้งค่าสนามในการจัดแข่งขันที่ลดราคาพิเศษ พร้อมทั้งถ้วยรางวัล และอื่น ๆ อีกมากมายที่ได้สนับสนุนในครั้งนี้ โดยเฉพาะผู้บริหารที่เป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตมหาสารคามด้วย” ”นางสุมาลีกล่าวและว่า
รวมถึงมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มข)ที่ได้สนับสนุนส่งทีมกอล์ฟเข้าร่วมแข่งขันถึง 2 ทีม และที่ขาดไม่ได้คือคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าทุกท่านที่ทำงานกันอย่างเต็มที่จนเกิดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลครั้งนี้ ซึ่งถือเป็นครั้งแรกของสมาคมฯ โดยก่อนหน้านี้ตั้งเป้าว่าจะมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 30 ทีม แต่ครั้งนี้มีทีมเข้าร่วมการแข่งขันเพียง 20 ทีม เบื้องต้นมีเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อก่อตั้งกองทุน “พี่ช่วยน้อง” จำนวน 1 แสนบาท ถือเป็นการเริ่มต้นที่ดีและอยากจะเชิญชวนศิษย์เก่าหรือผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันบริจาคเข้ากองทุนนี้เพื่อให้มีเงินทุนสำหรับช่วยเหลือนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้มีโอกาสเรียนต่อไป
ด้าน ผศ.เมทินี โคตรดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวต่อว่า ยินดีที่ทางสมาคมศิษย์เก่าฯ ได้จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลครั้งนี้ เพื่อหาทุนจัดตั้งกองทุน”พี่ช่วยน้อง” โดยหวังจะนำเอาเงินรายได้มาช่วยเหลือนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพราะมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตั้งขึ้นมาเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กเยาวชนอีสานได้รับการศึกษาไม่ต้องเดินทางเข้าไปเรียนไกล ให้ได้มีโอกาสเรียนใกล้บ้าน และแต่ละปีมีนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ต้องหลุดออกจากระบบการศึกษาเป็นจำนวนมาก หากมีรุ่นพี่มาตั้งกองทุนและเอาเงินมาเพื่อช่วยเหลือการศึกษาแบบนี้เป็นเรื่องที่ดีมากเพราะอย่างน้อยจะทำให้เด็กอีสานที่อยากเรียนหนังสือได้มีโอกาสเรียนต่อเพิ่มขึ้น
ในขณะที่นายพงษ์สวัสดิ์ ภาโนมัย กรรมการผู้จัดการบริษัทขอนแก่นบริวเวอรี จำกัด กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่ได้มีส่วนร่วมในการแข่งขันครั้งนี้ ในฐานะศิษย์เก่ายินดีที่จะให้ความร่วมมือกับสมาคมฯและมหาวิทยาลัยเพื่อให้โอกาสทางการศึกษากับนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ด้วย
สำหรับบรรยากาศการจัดงานแข่งขัน ในช่วงเย็นเวลา 17.30 น.ได้มีการมอบรางวัลให้กับนักกอล์ฟที่มาแข่งขันตามประเภทการแข่งขันต่าง ๆ โดยนักกอล์ฟที่ทำคะแนนสูงสุดและได้ถ้วยไปครองคือทีมกอล์ฟจากบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมยังมอบเงินสนับสนุนตั้งกองทุนพี่ช่วยน้องอีก 1 หมื่นบาท โดยก่อนการมอบรางวัลได้ร่วมกันยืนสงบนิ่ง เพื่อแสดงความอาลัยต่อสมเด็จพระพันปีหลวง
สำหรับท่านผู้สนใจ อยากจะร่วมบริจาคเงินเข้ากองทุนพี่ช่วยน้อง โดยสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สามารถสอบถามได้ที่เพจ FB:สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หรือโอนเงินได้ที่ เลขบัญชี 4101266105 ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม.