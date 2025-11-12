บุกทลายโกดังอยุธยา ซุกยาบ้า 10 ล้านเม็ด รวมยึดทรัพย์อีก 500 ล้าน

รอง ผบ.ตร.แถลงผลงานตำรวจ 191 จับ 2 ผู้ต้องหาเครือข่ายยาเสพติด พร้อมยึดยาบ้า 10 ล้านเม็ดซุกซ่อนโกดัง จ.อยุธยา รวมยึดทรัพย์อีก 500 ล้านบาท
วันนี้ (12 พ.ย.) พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รอง ผบ.ตร./ผอ.ศอ.ปส.ตร. พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. พล.ต.ต.ธีรเดช ธรรมสุธีร์ รอง ผบช.น. พล.ต.ต.วรวิทย์ ญาณจินดา ผบก.สปพ. พ.ต.อ.วสันต์ ธวัชชัยวิรุตษ์ ผกก.สายตรวจ พ.ต.ท.อัษฎาวุธ ขวัญเมือง รอง ผกก.สายตรวจ พ.ต.ต.นฤนาท ทิพากร ทองสอดแสง สว.งานสายตรวจ 1, พ.ต.ต.ณัฐดนัย บำรุงศรี สว.งาน สายตรวจ 2 และ พ.ต.ท.พุฒิพัฒน์ โกยมวงษ์เจริญ สว.งานสายตรวจ 3 ร่วมกันแถลงผลการจับกุม น.ส.เมรินทร์ สงวนนามสกุล อายุ 33 ปี และ น.ส.ศิริรัตน์ สงวนนามสกุล อายุ 33 ปี ผู้ต้องหาในเครือข่ายยาเสพติด
พร้อมของกลางและทรัพย์ที่ตรวจยึดยาบ้า ประมาณ 50 กระสอบรวม 10 ล้านเม็ด รถยนต์ 3 คัน รถจักรยายนต์ 1 คัน มูลค่ารวมประมาณ 500,000,000 บาท ได้ที่โกดังไม่มีเลขที่ ต.บ้านหลวง อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา ต่อเนื่องถนนไม่มีชื่อ ทางเข้าวัดฉัตรทองดำริธรรม ต.คู้สลอด อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
โดยกล่าวหาผู้ต้องหาว่า ร่วมกันกับพวกที่หลบหนีจำหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 (ยาบ้าหรือเมทแอมเฟตามีน) โดยมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต อันเป็น การกระทำเพื่อการค้า และก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชนทำให้เกิดผลกระทบ ต่อความมั่นคงของรัฐหรือความปลอดภัยของประชาชนทั่วไป พร้อมด้วยของกลางและทรัพย์ที่ตรวจยึด
พล.ต.อ.สำราญ กล่าวว่าสืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ ชปส.บก.สปพ. ร่วมกับ หน่วยข่าวกรองทางทหาร กองทัพบก สืบสวนพบว่ากลุ่มผู้ต้องหามีพฤติการณ์ลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากพื้นที่บริเวณ ชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน เข้าพื้นที่ตอนใน กก.สายตรวจ บก.สปพ. จึงสืบสวนเรื่อยมาจนพบว่า กลุ่มเครือข่ายตามที่เฝ้าระวังใช้รถยนต์คันของกลางและใช้โกดังไม่มีเลขที่ ต.บ้านหลวง อ.เสนา จ.พระนครศรีอยธุยา เพื่อใช้ในการพักและเก็บซุกซ่อนยาเสพติดก่อนนำไปจำหน่ายในพื้นที่ตอนใน จึงวางแผนเพื่อจับกุม
ต่อมาวันที่ 10 พ.ย.ที่ผ่านมา พ.ต.อ.วสันต์ รับแจ้งจากสายลับ ว่ากลุ่ม ผู้ต้องหารับยาเสพติดมาเก็บซุกซ่อนไว้ในโกดังดังกล่าวจึงนำกำลังมาเฝ้าสังเกตการณ์กลุ่มเป้าหมายต่อมาพบรถยนต์ของกลางอีกคันเคลื่อนตัวออกจากที่พักอาศัยมายังโกดังที่เป็นที่ซุกซ่อนยาเสพติดจึงวางกำลังอยู่บริเวณใกล้เคียง ต่อมาพบรถยนต์ของกลางคันดังกล่าว เคลื่อนตัวออกจากโกดังจึงขับติดตามและขอตรวจค้นแต่ผู้ขับขี่รถยนต์คันดังกล่าวขับหลบหนี เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงแบ่งกำลังขับติดตามและเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกส่วนหนึ่งเข้าไปตรวจค้นภายในโกดัง พบผู้ต้องหาสองคนพร้อมรถยนต์กระบะของกลาง จอดอยู่ข้างผู้ต้องทั้งสองก่อนนำตรวจค้นรถยนต์พบยาบ้า 8,000,000 เม็ด ซุกซ่อนอยู่ภายในรถยนต์ กระบะคันดังกล่าว
สอบถามผู้ต้องหาทั้งสองให้การว่าเดินทางมาโดยรถยนต์คันของกลาง โดยมีนายเอ เป็นผู้ขับขี่และ นายบี ขับรถจักรยานยนต์ ตามมาและยกยาเสพติดที่อยู่ด้านหลังรถยนต์กระบะที่ตรวจสอบพบยาเสพติด ใส่รถยนต์เก๋งออกไปและให้ทั้งผู้ต้องหาทั้งสองคนนั่งรอบริเวณโกดังดังกล่าว จึงจับกุมตัวผู้ต้องหาทั้งสองพร้อมแจ้งข้อหาให้ทราบ
ส่วนเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดที่ได้ขับรถยนต์ติดตามรถยนต์เก๋งถึงบริเวณถนนไม่มีชื่อ ทางเข้าวัดฉัตรทองดำริธรรม ผู้ต้องหาลงจากรถยนต์วิ่งหลบหนีการจับกุมจึงตรวจค้นภายในรถยนต์เก๋งพบยาบ้า10 กระสอบ ประมาณ 2 ล้านเม็ดซุกซ่อนอยู่ภายใน รถยนต์คันดังกล่าว จึงควบคุมผู้ต้องหาพร้อมของกลาง นำตัวผู้ต้องหาไปบันทึกจับกุมที่ กก.สายตรวจ บก.สปพ.จะทำการซักถามขยายผลถึงผู้ที่เกี่ยวข้องและนำตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป