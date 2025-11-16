จัดกิจกรรม “โออาร์ อาสาสานสุข” ปีที่ 5 ณ พื้นที่คลังโตรเลียม ขอนแก่น

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-บริษัท ปตท.น้ำมันและค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือโออาร์ จัดกิจกรรม “โออาร์ อาสาสานสุข” ปี 2568 เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ฟรีให้กับชุมชนรอบข้าง สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคลังปิโตรเลียมขอนแก่น กับชุมชนรอบสถานปฏิบัติการ
วันนี้ ( 16 พ.ย.) ที่วัดสว่างสุทธาราม บ้านหนองกุง ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น นายศตายุ จันทุมมา ผู้จัดการส่วนคลังปิโตรเลียมขอนแก่น บริษัท ปตท.น้ำมันและค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “โออาร์ อาสาสานสุข” ประจำปี 2568 โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคลังปิโตรเลียมขอนแก่น กับชุมชนรอบสถานปฏิบัติการ
ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมมากมาย อาทิ การให้บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ด้วยผลิตภัณฑ์หล่อลื่น พีทีที พีทีที ลูบริแคนท์ส (PTT Lubricants) นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมอีกมากมาย เปิดให้ประชาชนเข้าร่วมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย อาทิ การให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานคุณภาพน้ำมัน พีทีที สเตชั่น การใช้ก๊าซหุงต้มอย่างปลอดภัย พร้อมบริการเครื่องดื่มจากคาเฟ่ อเมซอน และกิจกรรมจิตอาสา “ยางห่วงใย ไอห่วงยูว์” เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานมีส่วนร่วมส่งกำลังใจแก่ผู้สูงอายุและผู้นำป่วยกล้ามเนื้ออ่อนแรงในชุมชน
โครงการ “โออาร์ อาสาสานสุข” เป็นการผนึกกำลังระหว่างโออาร์ และเครือข่ายพันธมิตรในหลายภาคส่วน เพื่อสร้างประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน ทั้งในด้านการยกระดับคุณภาพชีวิต การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาธุรกิจที่เติบโตไปพร้อมกับสังคม สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ โออาร์ในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณค่า ร่วมให้กับชุมชนและสังคม และมุ่ง “เติมเต็มโอกาส เพื่อทุกการเติบโต ร่วมกัน” ผ่านการส่งเสริมโอกาส ความรู้และความยั่งยืนในทุกมิติ