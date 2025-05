ORคาดQ2ขาดทุนสต๊อกน้ำมันเล็กน้อย จ่อปิดดีลM&Aเสริมแกร่งกลุ่มLifestyle

ORคาดไตรมาส2/68ปริมาณและราคาขายน้ำมันลดลง ฉุดขาดทุนสต๊อกน้ำมันเล็กน้อย ยันปีนี้เน้นบริหารสินค้าคงคลังรับมือราคาน้ำมันผันผวนเฉลี่ย50-80เหรรยญสหรัฐต่อบาร์เรล ลุ้นปิดดีลM&AธุรกิจF&B ราวต้นไตรมาส3นี้ ช่วยเติมเต็มธุรกิจในกลุ่มLifestyleนางสาววิไลวรรณ กาญจนกันติ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบริหารการเงิน บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด(มหาชน)หรือ OR เปิดเผยว่าแนวโน้มผลประกอบการในไตรมาส2/2568 ธุรกิจMobility ราคาน้ำมันปรับตัวลดลงขณะที่ปริมาณการขาย(Volume)เป็นไปตามฤดูกาลเข้าสู่ฤดูฝน ทำให้ปริมาณการขายน้ำมันลดลงเล็กน้อย และอาจมีการขาดทุนจากสต็อกน้ำมันเล็กน้อย ขณะที่อัตรามาร์จินอยู่ในกรอบที่ตั้งไว้ ส่วนธุรกิจLifestyle ในช่วงต้นไตรมาส2/68อากาศร้อนมากทำให้ยอดขายคาเฟ่ อเมซอนดีมาก คาดว่าเฉลี่ย 100 ล้านแก้วขณะที่ราคาน้ำมันในปีนี้ค่อนข้างผันผวนเฉลี่ย 50-70 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลดังนั้นบริษัทจะติดตามสถานการณ์ราคาน้ำมันโลกอย่างใกล้ชิดรวมทั้งให้ความสำคัญในการบริหารสินค้าคงคลังให้เหมาะสม เพื่อไม่ให้ขาดทุนสต๊อกน้ำมันสำหรับภาพรวมทั้งปี 2568 คาดปริมาณการขายน้ำมันของ OR จะเติบโตตามตัวเลข GDP ที่คาดว่าจะเติบโตในกรอบ 1.3-2% ขณะที่เศรษฐกิจในประเทศเพื่อนบ้านพบว่าสูงกว่าประเทศไทย ทำให้แนวโน้มธุรกิจ Global ของ OR ยังมีวอลุ่มที่เติบโต โดยเฉพาะประเทศกัมพูชาที่สนามบินแห่งใหม่จะเปิดให้บริการภายในปีนี้ จะช่วยให้วอลลุ่มน้ำมันอากาศยานปรับตัวดีขึ้น ขณะที่จำนวนนักท่องเที่ยวในประเทศไทยปีนี้ประเมินที่ 36.5 ล้านคน ลดลงจากจำนวนนักท่องเที่ยวจีน แต่ชดเชยจากนักท่องเที่ยวอินเดียและตะวันออกกลาง ทำให้น้ำมันอากาศยานเติบโต คาดว่าปี2568น้ำมันอากาศยานของบริษัทกลับมาเติบโตเทียบเท่ากับปี 2562ปัจจุบัน OR มีจำนวนสถานีบริการน้ำมันพีทีที สเตชั่น 2,761 แห่ง และร้านคาเฟ่ อเมซอน จำนวน 4,898 สาขาส่วนความคืบหน้าการควบรวมหรือซื้อกิจการ (M&A) อยู่ระหว่างการเจรจาอยู่ในธุรกิจLifestyle และMobility โดยที่จะมาเร็วๆนี้อยู่ในกลุ่มธุรกิจ Lifestyle คาดว่าต้นไตรมาส3นี้จะได้เห็น เป็นธุรกิจF&B ประเภทQuick Service ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการเจรจาใกล้ปิดดีลแล้วนางสาววิไลวรรณ กล่าวว่า การหาพันธมิตรเพื่อเสริมความแข็งให้กับORตามนโยบายปตท.นั้น ขณะนี้ยังไม่มีความคืบหน้าในเร็วๆนี้ส่วนงบลงทุนในปี2568 อยู่ที่ 1.8หมื่นล้านบาท ใช้ในธุรกิจMobility ราว 40.5%ของงบลงทุน เพื่อขยายสถานีบริการน้ำมัน PTT Station ที่ตั้งเป้าปีละ 100แห่งและสถานีชาร์จอีวีอีก 150 แห่ง ธุรกิจLifestyle สัดส่วน 38.5% ของงบลงทุน ใช้ในการขยายร้านคาเฟ่ อเมซอน การทำM&A และการร่วมลงทุน (JV) ธุรกิจGlobal สัดส่วน 14.7% ของงบลงทุนลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งขยายสถานีบริการน้ำมันPTT Station และร้านคาเฟ่ อเมซอนในต่างประเทศ และธุรกิจอินโนเวชั่น สัดส่วน 6.3%ของงบลงทุน ใช้ลงทุนด้านดิจิทัล แพลตฟอร์ม