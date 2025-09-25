OR ตอกย้ำความเชื่อมั่นในคุณภาพ-มาตรฐานสินค้าและบริการ เพื่อสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับผู้บริโภค

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-OR จัดทริปพาสื่อใน 6 จังหวัดที่เป็นฐานที่ตั้งคลังน้ำมัน ป.ต.ท. สัมมนาและดูงานธุรกิจพันมิตรทางธุรกิจตอกย้ำความเชื่อมั่นในคุณภาพ-มาตรฐานสินค้าและบริการ เพื่อสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับผู้บริโภค
24 ก.ย.68 ณ โรงแรมรามาการ์ด้นส์ กรุงเทพฯ
นางกาญจนี อุดมกุลวณิชย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการคลังปิโตรเลียม และนายพิมาน พูลศรี รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านธุรกิจค้าปลีก น้ำมันบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR พร้อมคณะผู้บริหาร OR ร่วมต้อนรับคณะสื่อมวลชนจาก 6 จังหวัดได้แก่ สระบุรี ขอนแก่น สงขลา ชลบุรี ลำปาง และเชียงใหม่ ที่เข้าร่วมกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์สื่อมวลชน ภูมิภาค ประจำปี 2568 ซึ่ง OR จัดขึ้นเพื่อตอกย้ำความเชื่อมั่นในคุณภาพและมาตรฐานของการดำเนินธุรกิจของ OR ตลอดจนเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และกระซับความสัมพันธ์ระหว่าง OR กับเครือข่ายสื่อมวลชนในภูมิภาค
ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ OR จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องพร้อมนำคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชม บริษัท ทัทซูโน่ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตตู้จ่ายน้ำมันมาตรฐานสากลและร้านฟาวด์แอนด์ฟาวด์ (found & found) ร้านค้าปลีกด้านสุขภาพและความงาม ซึ่งเป็นหนึ่งในการดำเนิน ธุรกิจของ OR
ในปีนี้ OR ได้เน้นย้ำถึงมาตรฐานด้านความปลอดภัยของคลังปิดโตรเลียมและคลังน้ำมันของ OR ทั่วประเทศ ซึ่งดำเนินงานตามมาตรฐานวิศวกรรมระดับสากล มีระบบตรวจจับก๊าซ ระบบแจ้งเตือนและระงับเหตุอัตโนมัติ
รวมถึงการทดสอบอุปกรณ์อย่างเคร่งครัดโดยหน่วยงานภายนอกที่ได้รับการรับรองตามกฎหมาย พร้อม ทั้งมีการซ้อมแผนรับมือภาวะจุกเฉินทั้งในระดับรายเดือนและรายปี โดยมีความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและ ชุมชนอย่างต่อเนื่อง พร้อมบุคลากรที่ผ่านการอบรมและได้รับใบอนุญาตจากภาครัฐ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนโดยรอบพื้นที่ปฏิบัติการ ควบคู่ไปกับการขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อสังคมในพื้นที่โดยรอบอย่างต่อเนื่อง
โดยยึดกรอบกลยุทธ์การดำเนินงานด้านอย่างยังยืน ตามแนวทาง ESG เป็นหลักในการดำเนินงาน มุ่งเน้นการยกระดับ คุณภาพชีวิตของชุมชนรอบสถานประกอบการและพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ ผ่านโครงการสำคัญ เช่น "โออาร์อาสาสานสุข" ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตชุมชนผ่านกิจกรรมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ โครงการ
"TOGETHER “' ที่สนับสนุนการสร้างรายได้จากผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น โครงการ "ยางห่วงใย ไอห่วงยูว์" ที่เชิญชวน จิตอาสาร่วมร้อยหนังยางเพื่อมอบให้แก่ผู้ป่วยกล้ามเนื้ออ่อนแรงและผู้สูงอายุใช้กายภาพโดยมอบให้ผ่านโรงพยาบาลและหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงโครงการ "ฮาวทูทิ้ง ทิ้งอย่างไรให้ได้บุญ"ที่เชิญชวนพนักงานกลุ่มปตท. ร่วมบริจาคสิ่งของต่าง ๆ เพื่อสร้างการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน
สื่อมวลชนยังได้รับทราบถึงมาตรฐานของตู้จ่ายและหัวจ่ายน้ำมันของ พีทีที สเตชั่น (PT Station) โดยตู้จ่ายน้ำมันทุกตู้ต้องผ่านการตรวจสอบ ทดสอบและได้รับการรับรองจากสำนักงานชั่งตวงวัด และมีมาตรฐาน UL / ISO / OIML เพื่อให้มั่นใจในความถูกต้องเที่ยงตรงของปริมาณน้ำมันที่จ่าย โดย พีที่ที่ สเตชั่น ทุกแห่งทั่วประเทศได้เข้าร่วม โครงการหัวจ่ายเชื้อเพลิงมาตรฐาน ของ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เพื่อตอกย้ำความ
มั่นใจกับผู้บริโภคว่าจะได้รับน้ำมันถูกต้องครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด อีกทั้งยังมีการควบคุณคุณภาพน้ำมัน ตั้งแต่ค้นทางจนถึงหัวจ่าย ผ่านการตรวจสอบของห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ (Mobile Lab) ที่เข้าตรวจประจำปีทุกสถานี พร้อมกันนี้ OR ยังเดินหน้าขยายสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า "อีวี สเตชั่น พลัช" (EV Station PluZ) ทั่วประเทศ
โดยปัจจุบันมีมากกว่า 1,250 สถานี และกว่า 3,300 หัวจ่าย พร้อมพัฒนาแอปพลิเคชั่น EV Station PluZ ที่รองรับการจอง ชาร์จ จ่าย และสะสมแต้มภายในแพลตฟอร์มเดียว เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ ยังส่งเสริมโครงการ "ไทยเด็ด" และ "พื้นที่ปันสุข" ที่เปิดพื้นที่ภายใน พีทีที สเตชั่น ให้เกษตรกรและผู้ประกอบการท้องถิ่นใช้จำหน่ายสินค้าฟรี เพื่อช่วยกระจายรายได้และยกระดับเศรษฐกิจชุมชนอีกด้วย พีทีที สเตชั่น จึงไม่ได้เป็นเพียงสถานีบริการน้ำมัน แต่เป็นพื้นที่เชื่อมโยงทั้งสินค้า บริการและกิจกรรมเพื่อชุมชน จนกลายเป็น "ศูนย์กลางเติมเติมความสุข" ของทุกคน
ด้านกลุ่มธุรกิจไลฟ์สไตล์ OR ยังคงเดินหน้าเสริมความแข็งแกร่ง สร้างระบบนิเวศที่ครบวงจรเพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตทุกรูปแบบ และขยายสู่ธุรกิจที่นอกเหนือจากน้ำมันให้ครอบคลุมความต้องการที่หลากหลาย OR จึงได้เปิดร้าน found & found ร้านค้าปลีกด้านสุขภาพและความงามที่ตั้งใจนำเสนอผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามจาก ไทย ญี่ปุ่น และเกาหลีที่ทันสมัย มีคุณภาพ ที่เหมาะกับทุกสภาพผิว ทุกเพศสภาพ และทุกวัยผ่านเครือข่ายของสถานีบริการ พีทีที สเตชั่น
รวมถึงคอมมูนิตี้มอลล์ทั่วประเทศ ซึ่งเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ในการเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ผู้บริโภค
โดยเฉพาะผู้บริโภครุ่นใหม่ที่ใส่ใจ สุขภาพและความงาม ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ 12 สาขา โดยตั้งเป้าขยายสู่ส่วนภูมิภาคในปี 2027 และมีจำนวน 500 สาขาภายในปี 2030
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้จึงไม่เพียงสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ OR ในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการมีส่วนร่วมกับสังคม โดยเน้นความโปร่งใส ปลอดภัย และยังยืน หากยังสะท้อนถึงเจตนารมณ์ของ OR ในการเป็นองค์กรพลังบวกที่พร้อมเคลื่อนธุรกิจและสังคมไปข้างหน้าพร้อมกัน บนพื้นฐานของความร่วมมือ ความเข้าใจ และความรับผิดชอบร่วม ภายใต้วิสัยทัศน์ "Empowering All toward Inclusive Growth" หรือ "เติมเต็มโอกาส เพื่อ ทุกการเติบโตร่วมกัน" ที่ OR ยึดมั่นในการขับเคลื่อนทุกมิติของธุรกิจควบคู่กับการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนไทยอย่างยั่งยืน