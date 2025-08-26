xs
PTT Lubricants และ FIT Auto ร่วมหนุนภารกิจ “มูลนิธิร่วมกตัญญู” มอบน้ำมันเครื่องและบริการเปลี่ยนถ่ายฟรี เสริมความพร้อมรถปฏิบัติงานทั่วประเทศ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (OR) ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์หล่อลื่น PTT Lubricants และศูนย์บริการยานยนต์ FIT Auto นำโดย คุณรชา อุทัยจันทร์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านธุรกิจหล่อลื่น เดินหน้าสนับสนุนการทำงานของ มูลนิธิร่วมกตัญญู หน่วยงานที่อุทิศตนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย กู้ชีพ กู้ภัย และปฏิบัติภารกิจด้านมนุษยธรรมอย่างต่อเนื่องทั่วประเทศ


โดยในครั้งนี้ได้ส่งมอบน้ำมันเครื่อง PTT Lubricants Dynamic Commonrail เบอร์ 10W-30 และ 15W-40 สำหรับเครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 120 แกลลอน พร้อมบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีที่ FIT Auto และส่วนลดราคาพิเศษ เพื่อให้รถปฏิบัติงานของมูลนิธิฯ อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ เพิ่มความมั่นใจในการออกปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนอย่างรวดเร็วและปลอดภัย โดยได้รับเกียรติจาก คุณสมศักดิ์ ปาลวัฒน์ ผู้จัดการมูลนิธิฯ, คุณสกาวรัตน์ สมสกุลรุ่งเรือง เลขาธิการฯ และคณะดาราอาสา อาทิ คุณวิภพ บางยี่ขัน, คุณกรเศก โคนินทร์ และ คุณอุษณียาภรณ์ ผลเจริญ ร่วมรับมอบ

คุณรชา เปิดเผยว่า เราตระหนักดีว่าความพร้อมของรถและเครื่องยนต์ คือหัวใจสำคัญของการปฏิบัติหน้าที่ให้ทันเวลาในสถานการณ์ฉุกเฉิน การที่ PTT Lubricants และ FIT Auto ได้มีโอกาสสนับสนุนน้ำมันเครื่องคุณภาพสูง พร้อมบริการเปลี่ยนถ่ายและดูแลสภาพรถให้กับมูลนิธิฯ จึงไม่ใช่แค่การดูแลเครื่องยนต์ แต่คือการร่วมดูแลหัวใจของการช่วยเหลือ ซึ่งทุกภารกิจของมูลนิธิร่วมกตัญญูคือภารกิจที่แข่งกับเวลา และมีความหมายต่อชีวิตของผู้คน สอดคล้องกับพันธกิจของ OR ที่เชื่อว่าการเติบโตอย่างยั่งยืนต้องเริ่มจากการ “ส่งต่อคุณค่าและความห่วงใย” สู่สังคม จึงได้มุ่งสร้างโครงการที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของผู้คนอย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้วิสัยทัศน์ “เติมเต็มโอกาส เพื่อทุกการเติบโต ร่วมกัน” และพร้อมเคียงข้างทุกภารกิจของผู้ปฏิบัติงานด่านหน้า เพื่อให้สังคมไทยก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR
พัลยมล สมสุทธิ PHANLAYAMON.S@PTTOR.COM

