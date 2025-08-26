PTT Lubricants และ FIT Auto ร่วมหนุนภารกิจ “มูลนิธิร่วมกตัญญู” มอบน้ำมันเครื่องและบริการเปลี่ยนถ่ายฟรี เสริมความพร้อมรถปฏิบัติงานทั่วประเทศ

บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (OR) ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์หล่อลื่น PTT Lubricants และศูนย์บริการยานยนต์ FIT Auto นำโดย คุณรชา อุทัยจันทร์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านธุรกิจหล่อลื่น เดินหน้าสนับสนุนการทำงานของ มูลนิธิร่วมกตัญญู หน่วยงานที่อุทิศตนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย กู้ชีพ กู้ภัย และปฏิบัติภารกิจด้านมนุษยธรรมอย่างต่อเนื่องทั่วประเทศ
โดยในครั้งนี้ได้ส่งมอบน้ำมันเครื่อง PTT Lubricants Dynamic Commonrail เบอร์ 10W-30 และ 15W-40 สำหรับเครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 120 แกลลอน พร้อมบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีที่ FIT Auto และส่วนลดราคาพิเศษ เพื่อให้รถปฏิบัติงานของมูลนิธิฯ อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ เพิ่มความมั่นใจในการออกปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนอย่างรวดเร็วและปลอดภัย โดยได้รับเกียรติจาก คุณสมศักดิ์ ปาลวัฒน์ ผู้จัดการมูลนิธิฯ, คุณสกาวรัตน์ สมสกุลรุ่งเรือง เลขาธิการฯ และคณะดาราอาสา อาทิ คุณวิภพ บางยี่ขัน, คุณกรเศก โคนินทร์ และ คุณอุษณียาภรณ์ ผลเจริญ ร่วมรับมอบ
คุณรชา เปิดเผยว่า เราตระหนักดีว่าความพร้อมของรถและเครื่องยนต์ คือหัวใจสำคัญของการปฏิบัติหน้าที่ให้ทันเวลาในสถานการณ์ฉุกเฉิน การที่ PTT Lubricants และ FIT Auto ได้มีโอกาสสนับสนุนน้ำมันเครื่องคุณภาพสูง พร้อมบริการเปลี่ยนถ่ายและดูแลสภาพรถให้กับมูลนิธิฯ จึงไม่ใช่แค่การดูแลเครื่องยนต์ แต่คือการร่วมดูแลหัวใจของการช่วยเหลือ ซึ่งทุกภารกิจของมูลนิธิร่วมกตัญญูคือภารกิจที่แข่งกับเวลา และมีความหมายต่อชีวิตของผู้คน สอดคล้องกับพันธกิจของ OR ที่เชื่อว่าการเติบโตอย่างยั่งยืนต้องเริ่มจากการ “ส่งต่อคุณค่าและความห่วงใย” สู่สังคม จึงได้มุ่งสร้างโครงการที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของผู้คนอย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้วิสัยทัศน์ “เติมเต็มโอกาส เพื่อทุกการเติบโต ร่วมกัน” และพร้อมเคียงข้างทุกภารกิจของผู้ปฏิบัติงานด่านหน้า เพื่อให้สังคมไทยก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป
