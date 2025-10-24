“ก๊าซหุงต้ม ปตท.” สืบสานเจเยาวราช! จุดพลังความอร่อย ชวนอิ่มบุญอุ่นใจ ตลอด 10 วัน พร้อมส่งต่อก๊าซหุงต้มคุณภาพ ปลอดภัย ร้อนไว ไฟแรง ถึงมือผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (OR) ผู้ให้บริการก๊าซปิโตรเลียมเหลวบรรจุถังภายใต้แบรนด์ “ก๊าซหุงต้ม ปตท.” ร่วมสืบสานประเพณีกินเจเยาวราช ประจำปี 2568 ภายใต้แนวคิด“ประเพณีกินเจ เยาวราช 2568 ความสัมพันธ์ที่ดี 50 ปี ไทย–จีน” ตลอด 10 วัน ระหว่างวันที่ 20 – 29 ตุลาคม 2568 ณ บริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ถนนเยาวราช เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร ภายในงานได้รับเกียรติจาก คุณซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง เป็นประธานเปิดงาน และ คุณสมเกียรติ ศิริไพบูลย์ทรัพย์ ผู้จัดการฝ่ายตลาดก๊าซหุงต้ม บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ร่วมในพิธีเปิด พร้อมนำทีม “ก๊าซหุงต้ม ปตท.” เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีอันดีงามและตอกย้ำความเป็นผู้นำตลาดก๊าซหุงต้ม ที่พร้อมส่งต่อก๊าซหุงต้มคุณภาพ ปลอดภัย ร้อนไว ไฟแรง ถึงมือผู้บริโภคทุกครัวเรือน
คุณสมเกียรติ เปิดเผยว่า การร่วมงานกินเจเยาวราชในปีนี้ เป็นอีกครั้งที่ ‘ก๊าซหุงต้ม ปตท.’ ได้ร่วมสืบสานประเพณีดีงาม ในโอกาสร่วมเฉลิมฉลองความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างสองประเทศ และส่งเสริมการสืบสานวัฒนธรรมการกินเจของคนไทยเชื้อสายจีนที่สืบทอดมายาวนาน สำหรับบูธของ “ก๊าซหุงต้ม ปตท.” ตลอด 10 วัน 10 คืน ได้จัดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ ทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานก๊าซหุงต้มอย่างถูกวิธี และขบวนประชาสัมพันธ์ที่แนะนำการสังเกต “ซีลทอง QR” สัญลักษณ์การันตีก๊าซหุงต้ม ปตท.ของแท้จาก OR ที่มาพร้อม 3 จุดเด่นจำง่าย “ปลอดภัย ร้อนไว ไฟแรง” นอกจากนี้ ยังได้ร่วมประชาสัมพันธ์ช่องทางการซื้อ ก๊าซหุงต้ม ปตท. ของแท้ ไม่ว่าจะเป็นร้านค้าตัวแทนจำหน่าย แอปพลิเคชัน OR LPG และจุดจำหน่ายภายใน พีทีที สเตชั่น พร้อมจำหน่ายสินค้าราคาพิเศษ อาทิ ตุ๊กตาน้องถังถัง ก๊าซกระป๋อง และสายก๊าซมาตรฐาน มอก. เพื่อให้ผู้บริโภคได้เลือกสรรสินค้าที่มีคุณภาพและปลอดภัยอย่างมั่นใจตลอดเทศกาลกินเจ
‘ก๊าซหุงต้ม ปตท.’ พร้อมตอกย้ำความเป็นผู้นำตลาดก๊าซหุงต้มของประเทศ ที่มุ่งมั่นดูแลผู้บริโภคด้วยมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยสูงสุด ภายใต้แนวคิด ‘ดูแลดีที่ 1 ดูที่ซีลทอง’ เพื่อให้ทุกครัวเรือนมั่นใจได้ว่า ก๊าซหุงต้ม ปตท. ทุกถังที่ปิดผนึกด้วยซีลทอง QR คือของแท้ที่ ปลอดภัย ร้อนไว ไฟแรง
ติดตามข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมเพิ่มเติมจาก ก๊าซหุงต้ม ปตท. ได้ทาง Facebook: “จุดพลังความอร่อย by ก๊าซหุงต้ม ปตท. Youtube และ TikTok: OR LPG