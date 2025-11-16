สุดระทึก! ฮ.212/033 ฉก.แม่ฮ่องสอน สัญญาณเตือนดังกลางอากาศ ต้องร่อนลงกลางทุ่งนา

แม่ฮ่องสอน - เฮลิคอปเตอร์ 212/033 ชุดปฏิบัติการบิน ทบ.ฉก.สิงหนาท ส่งสัญญาณเตือนระหว่างบินสนับสนุน ฉก.ทพ.36 ขุนยวม-แม่สะเรียง นักบินต้องตัดสินใจร่อนลงจอดฉุกเฉินกลางทุ่งนา โชคดีไม่เกิดเหตุร้ายแรง จนท.ทุกนายปลอดภัย
วันนี้(16 พ.ย. 68) หน่วยเฉพาะกิจสิงหนาทแม่ฮ่องสอนได้ส่งชุดปฏิบัติการบินกองทัพบก สนับสนุน ฉก.ทพ.36 ด้วยอากาศยาน ฮ.ท.212/033 ตามวงรอบประจำเดือน พื้นที่ อ.ขุนยวม อ.แม่สะเรียง เกิดเหตุฉุกเฉินขึ้น
หลังจากจบภารกิจพื้นที่ อ.ขุนยวม กำลังมุ่งหน้าไป อ.แม่สะเรียง ขณะบิน MASTER CAUTION ไฟกะพริบ นักบินจึงดูที่ CAUTION PANEL ไม่พบไฟ caution light show ต่อมาประมาณ 10 วินาที MASTER CAUTION LIGHT ILLUMINATE และ XMSN OIL PRESS ILLUMINATE และเครื่องวัด XMSN OIL PRESSURE เข็มตกต่ำกว่าย่านปกติ และมีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆ
นักบินจึงตัดสินใจลงจอดฉุกเฉินตามกฎนิรภัยการบิน LAND AS SOON AS POSSIBLE บริเวณทุ่งนาบ้านห้วยต้นนุ่น ต.แม่เงา อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน ซึ่งสามารถนำอากาศยานลงจอดได้อย่างปลอดภัย ขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการหาสาเหตุ
ต่อมามีการแจ้งข่าวไปยังพี่น้องประชาชนทุกคน ฉก.สิงหนาท โดยขอขอบคุณพี่น้องประชาชนที่เป็นห่วง ทหารทุกนายปลอดภัย หลังตรวจหาสาเหตุเสร็จไม่พบปัญหาใดๆ จะเดินทางไปส่ง สป.ยังฐานปฏิบัติการต่างๆ จบภารกิจก็จะบินกลับที่ตั้ง
สำหรับชุดปฏิบัติการบินกองทัพบก ประจำหน่วยเฉพาะกิจสิงหนาทแม่ฮ่องสอน เป็นหน่วยบินหลักสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ทั้งหน่วยบินการแพทย์ฉุกเฉิน หรือ Sky Doctor หน่วยบินงานบรรเทาสาธารณภัยและการบินเพื่อส่งกำลังบำรุง-สับเปลี่ยนกำลังพลตามฐานปฏิบัติการตามแนวชายแดน
ซึ่งการลงจอดฉุกเฉินทุกครั้งที่ผ่านมาหลายต่อหลายครั้งสามารถดำเนินการและนำไปสู่การแก้ไขปัญหามาได้ด้วยดี ครั้งนี้หลังจากชาวแม่ฮ่องสอนทราบว่ามีการแก้ไขจนบินกลับที่ตั้งได้อย่างปลอดภัย ก็พากันโล่งอกในที่สุด