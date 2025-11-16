บุกจับผับชาวจีนกลางเมืองพัทยาพบนักเที่ยวกว่า200คนรวบจีนฉี่ม่วง 12 รายหญิงเวียดนามลอบทำงานอื้อ

ศูนย์ข่าวศรีราชา- ตำรวจภาค2 สนธิกำลังหลายหน่วยบุกจับผับคนจีน กลางเมืองพัทยา พบนักเที่ยวกว่า 200คนส่วนใหญ่เป็นชาวจีน รวบจีนฉี่ม่วง 12 ราย หญิงเวียดนามลอบทำงานอื้อ สุดแปลกกันสื่อฯไม่ให้เข้าบันทึกภาพภาพ ต้องรอชุดจับแจ้งข้อมูลนอกร้าน
เมื่อเวลา 03.00 น. วันนี้ (16 พ.ย.) พล.ต.ต.ฐิตวัฒน์ สุริยฉาย รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 ได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนภาค2 สนธิกำลังร่วมเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนจังหวัดชลบุรี ตำรวจพัทยา และตำรวจตรวจคนเข้าเมืองชลบุรี บุกตรวจร้าน "สเปช คลับ พัทยา" ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนสายสาม ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ. ชลบุรี
โดยได้นำกำลังปิดล้อมทางเข้าและทางออกร้านดังกล่าว แต่ที่ผิดสังเกตุคือการห้ามไม่ให้ผู้สื่อข่าวเข้าไปบันทึกภาพด้านในและให้สังเกตการณ์อยู่เพียงด้านนอกเท่านั้น โดยมีเจ้าหน้าที่ยืนเฝ้าหน้าประตูทางเข้า
กระทั่งเวลาผ่านไปนานประมาณ 2 ชั่วโมงจึงพบว่ามีการทยอยปล่อยตัวนักเที่ยวกว่า 200 ชีวิตออกจากร้าน ซึ่งส่วนใหญ่พบว่าเป็นนักท่องเที่ยวชาวจีน และมีหญิงคนไทยทยอยเดินตามออกมาอีกจำนวนหนึ่ง
และเจ้าหน้าที่ยังได้ควบคุมตัวนักท่องเที่ยวชาวจีน 12 ราย ที่มีปัสสาวะเป็นสีม่วง รวมทั้งหญิงชาวเวียดนาม ที่ลักลอบทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตอีก 20 รายส่งให้เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองควบคุมตัวไปตรวจสอบ เนื่องจากไม่มีเอกสารในการทำงานมาแสดง
ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลเพียงว่า พบซองพลาสติกแบบซิปที่ภายในมีผงคล้ายสารเสพติด (เตตามีน) จำนวนหลายห่อตกอยู่ตามพื้น จึงเก็บไว้เป็นหลักฐาน พร้อมตรวจค้นรถนักเที่ยวบริเวณที่จอดรถเพื่อหาสิ่งผิดกฏหมาย
อย่างไรก็ตาม ผู้สื่อข่าวตั้งข้อสังเกตุว่า การเข้าตรวจสถานบันเทิงแห่งนี้ของเจ้าหน้าที่มีความผิดปกติจากการบุกเข้าตรวจสอบทุกครั้ง เพราะในครั้งนี้กันไม่ให้ผู้สื่อข่าวเข้าบันทึกภาพด้านใน และต้องรอให้เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมออกมาให้ข้อมูลบริเวณด้านนอกเท่านั้น