“24 นี้เลิกเมานะ” บุกผับดังสุพรรณบุรี พบนักเที่ยวกว่า 1 พันคน เด็กต่ำกว่า 20 เพียบ ฉี่ม่วง 415 ราย เตรียมสั่งปิด 5 ปี

สุพรรณบุรี - ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองบุกจับสถานบริการ “24 BAR” กลางเมืองสุพรรณบุรี หลังพบปล่อยเด็กต่ำกว่า 20 ปีเข้าใช้บริการ เปิดขายเหล้าเกินเวลา พบยาเสพติด อาวุธมีด และนักเที่ยวฉี่ม่วงเกือบครึ่งพันราย ชงผู้ว่าฯ สั่งปิด 5 ปี
ผู้สื่อข่าวรายงานว่ากลางดึกคืนวันที่ 23 ก.ย ต่อเนื่องเช้ามืดวันนี้( 24 ก.ย.)วใชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง ร่วมกับฝ่ายปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดปฏิบัติการ “24 นี้เลิกเมานะ” บุกตรวจค้นสถานบริการชื่อดัง “24 BAR” ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ภายใต้นโยบายจัดระเบียบสังคมของกระทรวงมหาดไทย
ภายในร้านพบนักท่องเที่ยวกว่า 1,042 คน เจ้าหน้าที่ปิดล้อมทุกทางหนี ก่อนตรวจปัสสาวะนักเที่ยวทั้งหมด พบ 415 ราย มีผลเป็นสีม่วง แยกเป็นชาย 261 ราย และหญิง 154 ราย พร้อมตรวจพบเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีเกือบ 50 คน เด็กสุดอายุเพียง 15 ปี ในจำนวนนี้มีเด็กเสพยา 35 ราย นอกจากนี้ยังพบการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินเวลา อาวุธมีด และยาเสพติดตกเกลื่อน
ผู้ประกอบการถูกแจ้งข้อหา ปล่อยเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีเข้าใช้บริการ จำหน่ายสุราให้ผู้เยาว์ และขายเหล้าเกินเวลา รวมถึงปล่อยปละละเลยให้มีการใช้ยาเสพติดในร้าน ซึ่งเข้าข่ายฝ่าฝืนคำสั่ง คสช. เจ้าหน้าที่เตรียมเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี สั่งปิดสถานบริการเป็นเวลา 5 ปี ตามกฎหมาย
นายรณรงค์ ทิพย์ศิริ รองอธิบดีกรมการปกครอง ระบุว่า ปฏิบัติการครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย ที่มุ่งเน้นจัดระเบียบสังคมให้ปลอดอบายมุขและสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชน พร้อมขอความร่วมมือประชาชนช่วยเป็นหูเป็นตา หากพบการกระทำผิดแจ้งศูนย์ดำรงธรรม 1567 ได้ทันที.