ผู้ช่วย รมต.ฯ ชมเชย "ตำรวจภาค 2" ขับเคลื่อนนโยบายปราบยานรก ใช้เทคโนโลยีคุมอาชญากรรม

ผู้ช่วย รมต.ฯ ชมเชยตำรวจภูธรภาค 2 ขับเคลื่อนป้องกันปราบปรามยาเสพติด ใช้เทคโนโลยีควบคุมอาชญากรรม
วันนี้ (23 ส.ค.) พล.ต.ท.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 ให้การต้อนรับ พล.ต.ต.สุรสิทธิ์ สังขพงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมและติดตามการขับเคลื่อนตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล พื้นที่เมืองพัทยา จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2568
พล.ต.ต.สุรสิทธิ์ ได้ตรวจเยี่ยมและรับฟังรายงานผลการดำเนินงานของตำรวจพัทยา ที่ ศปก.สภ.เมืองพัทยา พร้อมให้ข้อแนะนำ ชื่นชม และให้กำลังใจในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ โดยพล.ต.ต.สุรสิทธิ์ ชื่นชมในการปฏิบัติหน้าที่ดำเนินการปราบปรามยาเสพติดและกวาดล้างอาชญากรรมตามนโยบายรัฐบาล ที่ตำรวจภูธรภาค 2 ดำเนินการอย่างเข้มข้นต่อเนื่อง โดยให้รักษามาตรฐานที่ดีไว้ และมุ่งมั่นปฏิบัติให้ดียิ่งขึ้น”
จากนั้นได้ติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลในแคมเปญ No Drugs No Dealers” ซึ่งพบว่าตำรวจภูธรภาค 2 สามารถขับเคลื่อนการป้องกันปราบปรามยาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่กับการ พัฒนาชุมชน สร้างชุมชนเข้มแข็ง เป็นไปตามแนวทางของรัฐบาล
ตรวจดูการใช้เทคโนโลยีในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ทั้งนาฬิกาอาชญากรรมดิจิทัล กล้อง AI ค้นหาบุคคลตามหมายจับ เชื่อมโยงบิ๊กดาต้า ซึ่งเป็นการนำเทคโนโลยีมาใช้ได้อย่าง “ดีเยี่ยม” สามารถต่อยอดขยายผลไปยังพื้นที่อื่น ในตำรวจภูธรภาค 2 เพื่อให้การป้องกันปราบปรามอาชญากรรมมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ พล.ต.ต.สุรสิทธิ์ ยังได้ชื่นชมตำรวจภูธรภาค 2 ที่มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลประชาชนพร้อมทั้งให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป