ตม.หนองคายรวบหนุ่มเชียงใหม่เครือข่ายแก็งแสกมเมอร์หนีจากเขมรจะไปลาว

หนองคาย-ตรวจคนเข้าเมืองหนองคาย รวบหนุ่มเชียงใหม่ ร่วมเอี่ยวแก็งแสกมเมอร์ ไปทำงานให้จีนเทาในเขมร แต่หลังเหตุการณ์ชายแดน นายจ้างชาวจีนลอยแพ ต้องกลับประเทศ เดินทางมาหนองคายหวังจะไปลาว ถูกรวบคาด่านพรมแดน
วันนี้ (15 พ.ย.68) พ.ต.อ.นพดล รักชาติ ผกก.ตรวจคนเข้าเมืองหนองคาย แจ้งว่า เมื่อช่วงเวลาประมาณ 15.00 น. วันนี้ ตรวจคนเข้าเมืองหนองคาย ได้จับกุม นายณพชัย ใจโต หรือ ต้นกล้า อายุ 30 ปี ชาว อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ขณะเข้ายื่นเอกสารเดินทางออกนอกประเทศ บริเวณด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 1 อ.เมืองหนองคาย
ปรากฏว่านายณพชัย มีหมายจับศาลอาญา ข้อหา “ร่วมกันมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ที่อยู่ด้วยกระทำความผิดร้ายแรง หรือร่วมประชุม ร่วมกันเป็นอั้งยี่ ซ่องโจร ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน, ร่วมกันนำเข้าสู่ข้อมูลอันเป็นเท็จลงในระบบคอมพิวเตอร์ และร่วมกันฟอกเงิน โดยได้คุมตัวมาสอบสวนที่ตรวจคนเข้าเมืองหนองคาย
จากการสอบสวนนายต้นกล้า ให้การว่า เมื่อปี 2567 ที่ผ่านมา ได้ลักลอบไปทำงานที่ประเทศกัมพูชา มีชาวจีนเป็นหัวหน้า แบ่งงานเป็น 2 ทีม คือ ทีมส่ง SMS กับทีมโต้ตอบ, หว่านล้อม หลอกลวง, หลอกลวงขายสินค้า, หลอกลวงลงทุนและการหลอกลวงทางออนไลน์ทุกรูปแบบที่ทำได้ โดยได้ค่าจ้างเดือนละ 800 ดอลลาร์สหรัฐ และจะมีส่วนแบ่งเงินตามสัดส่วนที่หลอกลวงเหยื่อในแต่ละเคสอีกต่างหาก
ทำอยู่ได้ประมาณ 9 เดือน เกิดเหตุปะทะชายแดนไทย-กัมพูชา หัวหน้าชาวจีนลอยแพทีมตน ทำให้ตกงาน จึงได้เดินทางกลับบ้านที่เชียงใหม่ ในวันนี้จะเดินทางไปเที่ยวประเทศลาว ซึ่งได้เดินทางมายังด่านพรมแดนหนองคาย ไม่คิดว่าจะถูกจับคาด่าน
ซึ่งเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองหนองคาย ได้ทำบันทึกจับกุมและส่งตัวให้พนักงานสอบสวน สน.พญาไท เจ้าของคดี ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป.