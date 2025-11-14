ศาลให้ประกัน"สันธนะ-ลูกน้อง"อุ้มเรียกค่าไถ่ชาวไต้หวัน วงเงินคนละ 4 แสน ติดกำไลอีเอ็ม-ห้ามออกนอกประเทศ

ศาลอาญากรุงเทพใต้ให้ประกัน"สันธนะ" ลูกน้องรวม 5 คน คดีอุ้มเรียกค่าไถ่ชาวไต้หวัน ตีราคาประกันคนละ 4 แสนบาท พร้อมสั่งติดกำไลอีเอ็ม-ห้ามออกนอกประเทศ
วันนี้ (14 พ.ย.) ภายหลังจากที่พนักงานอัยการ โจทก์ ยื่นฟ้อง นายสันธนะ ประยูรรัตน์ อดีตตำรวจสันติบาล จำเลยที่ 1 กับพวกรวม 5 คน ในความผิดอั้งยี่ ซ่องโจร ร่วมกันเรียกค่าไถ่ ร่วมกันข่มขืนใจผู้อื่นฯ ร่วมกันหน่วงเหนี่ยวกักขังผู้อื่นฯ ร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นฯ ร่วมกันมีอาวุธปืนฯ และร่วมกันพกพาอาวุธปืนฯ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 209, 210, 213, 295, 296, 309, 310, 313 ประกอบมาตรา 83, 91, 92 พ.ร.บ.อาวุธปืนฯ พ.ศ. 2490
ศาลอาญากรุงเทพใต้ได้ประทับฟ้องเป็นคดีหมายเลขดำ อ.2289/2568 โดยสอบคำให้การจำเลยและดำเนินกระบวนการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาตามขั้นตอนแล้ว
ทั้งนี้ จำเลยทั้งห้า ยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวชั้นพิจารณา
ศาลพิจารณาแล้วมีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว โดยกำหนดหลักประกันจำเลยคนละ 400,000 บาท พร้อมกับให้ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับตรวจสอบหรือจำกัดการเดินทางของบุคคลในการปล่อยชั่วคราว (กำไล EM) และห้ามจำเลยเดินทางออกนอกราชอาณาจักรเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากศาล
โดยจำเลยทั้งห้า ได้นำเงินสดมาวางเป็นหลักประกันพร้อมทำสัญญาประกัน และติดอุปกรณ์กำไล EM เรียบร้อย