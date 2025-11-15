อุบลฯทำลายระเบิด BM21 ตกค้างจากการปะทะชายแดนน้ำยืน

อุบลราชธานี-เจ้าหน้าที่EOD จากกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ เจ้าหน้าที่อีโอดีกองกำกับการตำรวจ ตระเวนชายแดนที่22 ฝ่ายปกครอง ทำลายจรวดBM21 ที่ตกค้างจากการปะทะในพื้นที่ชายแดนอำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน2 ลูก
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากผ่านพ้นเหตุการณ์ การปะทะระหว่างไทย กัมพูชา เกือบ 4 เดือน เจ้าหน้าที่ผ่ายปกครองได้รับแจ้งให้ตรวจสอบและทำลายวัตถุระเบิดในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในพื้นที่การเกษตรในตำบลกระสุนตก
ล่าสุดนายรัฐปกร สุขทวีดำรงค์ ปลัดอำเภอน้ำยืน ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรน้ำยืน จ.อุบลราชธานี ชุดเก็บกู้ระเบิดกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดจากกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 ได้ร่วมกันตรวจสอบและทำลายหลุมต้องสงสัยที่คาดว่าจะเป็นหัวจรวด BM21 จำนวน 4 จุด แต่พบว่าเป็นหัวจรวด BM21 จำนวน 2 จุด ในไร่มันสำปะหลัง และทุ่งนาบ้านหนองบัวพัฒนา ตำบลโดมประดิษฐ์ อำเภอน้ำยืน
สำหรับจุดที่ 1 เป็นไร่มันสำปะหลังของนายลือชัย เนตรวงศ์ อายุ 54 ปี เปิดเผยได้เข้าไปทำไร่มันสำปะหลังตามปกติ สังเกตเห็นหลุมขนาดเล็กมีความลึก จึงเอาไม้แทงลงไปจนมั่นใจว่าเป็นหลุมจรวด BM21 จึงได้โทรแจ้งเจ้าหน้าที่มาทำลายดังกล่าว
จุดที่ 2 อยู่บริเวณทุ่งนางของนายเฉลิม มูลจิต อายุ 41 ปี พบหลุมความกว้างประมาณ 30 ซม. มีน้ำท่วมปากหลุม เจ้าหน้าที่จึงได้ขุดหลุดลึกลงไปประมาณ 1.30 เมตร และนำเครื่องตรวจสอบโลหะเข้าตรวจสอบพบเป็นหัวจรวด BM21 จริง จึงได้ใช้ระเบิด C4 เข้าทำลายทันที
นายรัฐปกร สุขทวีดำรงค์ ปลัดอำเภอน้ำยืน เปิดเผยว่า วันนี้ได้รับแจ้งจุดที่ต้องสงสัยเป็นจรวด BM21 ทั้งหมด 4 จุดเป็นหัวจรวด BM21 จริงๆจำนวน 2 จุดที่เหลือพิสูจน์ทราบแล้วไม่ใช่ ภาพรวมการสำรวจและทำลายวัตถุระเบิดในพื้นที่ล่าสุดพบหัวจรวด BM 21 ประมาณ 82 จุด เป็นจุดที่หัวจรวดยังไม่ทำงานประมาณ 20 จุด ซึ่งตอนนี้ได้มีการทำลายแล้วทั้งหมด ส่วนสถานการณ์ในพื้นที่ อยู่ในขั้นเตรียมความพร้อมยังไม่มีคำสั่งให้อพยพแต่อย่างใด แต่ขอให้เตรียมพร้อมไว้ตลอดเวลาสามารถอพยพได้ทันที