“มารุต”ลุยพื้นที่บ้านหนองแวง จ.โคราช ตรวจไร่มันสำปะหลังจมน้ำ เร่ง สำรวจความเสียหาย พร้อมเตือนภัยขโมยเครื่องสูบน้ำบาดาลระบาดหนัก

วันนี้(21 ต.ค.)นายมารุต ชุ่มขุนทด คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ที่ปรึกษา) ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่บ้านหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา เพื่อสำรวจความเสียหายของไร่มันสำปะหลังที่ได้รับผลกระทบจากปริมาณน้ำฝนสะสมในช่วงต้นฤดูฝน โดยพื้นที่อำเภอเทพารักษ์มีลักษณะเป็นดินเหนียวสลับดินร่วนปนทราย ทำให้การระบายน้ำเป็นไปได้ยาก ขณะนี้ยังคงมีน้ำท่วมขังในหลายจุด ส่งผลให้หัวมันสำปะหลังอายุราว 10 เดือนเน่าเสียและส่งกลิ่นเหม็น ทั้งที่อีกไม่ถึง 2 เดือนก็จะถึงช่วงเก็บเกี่ยว
นายมารุต ระบุว่า ได้รับเสียงสะท้อนจากเกษตรกรในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อน จึงได้ประสานกับสำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา และสำนักงานเกษตรอำเภอเทพารักษ์ รวมถึงอำเภอด่านขุนทด เพื่อเร่งสำรวจความเสียหายและจัดทำข้อมูลช่วยเหลือเกษตรกรโดยเร็ว โดยพื้นที่ได้รับผลกระทบส่วนใหญ่อยู่ในตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ และตำบลห้วยบง ตำบลหินดาด ตำบลหนองบัวละคร อำเภอด่านขุนทด
นอกจากปัญหาน้ำท่วม นายมารุต ยังได้รับรายงานว่าช่วงนี้มีเหตุขโมยเครื่องสูบน้ำบาดาลและแผงโซลาร์เซลล์เพิ่มขึ้น โดยในพื้นที่ด่านขุนทดได้ลงตรวจสอบจุดเกิดเหตุที่มีการแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ พบว่า คนร้ายเอาเครื่องสูบน้ำขึ้นจากบ่อไปหลายครั้ง เนื่องจากอุปกรณ์มีมูลค่าสูงและสามารถขายต่อได้ในราคาหลักหมื่นบาท
“ถ้าเรามัวแต่นั่งฟังเขียนนโยบาย เราจะไม่เห็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นกับชาวบ้าน วันนี้ผมเห็นด้วยตาว่าปัญหาขโมยเครื่องสูบน้ำและแผงโซลาร์เซลล์ในไร่นาเกิดขึ้นบ่อย เพราะเศรษฐกิจย่ำแย่และพื้นที่ห่างไกล การติดกล้องวงจรปิดก็ไม่ได้ช่วย เพราะบางแห่งถูกขโมยกล้องไปด้วย” นายมารุต กล่าว
ทั้งนี้ นายมารุต ได้เสนอให้หน่วยงานในพื้นที่เพิ่มมาตรการเฝ้าระวังความปลอดภัยและช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากทั้งภัยธรรมชาติและอาชญากรรมในช่วงเศรษฐกิจชะลอตัว