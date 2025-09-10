พบอีกหัวจรวด BM21 กระสุน 155 ม.ม.ที่ไม่ทำงาน เจ้าหน้าที่รุดทำลายทิ้ง

อุบลราชธานี-ชาวบ้านยังพบหัวจรวด BM21 ของกัมพูชาที่ไม่ทำงาน รวมทั้งกระสุนลูกปืนใหญ่ขนาด 155 ม.ม. ขณะออกไปหาเก็บเห็ดในอำเภอน้ำยืน จ.อุบลราชธานี
วันนี้ (10 ก.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตรวจพบหัวจรวด BM 21 ไม่ทำงาน บริเวณกลาหมู่บ้านนาสามัคคี อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี จึงแจ้งเจ้าหน้าที่หน่วยงานฝ่ายความมั่นคง อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี พร้อมด้วยหน่วย EOD ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี และกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 นำกำลังเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบจุดต้องสงสัยว่าจะเป็นจรวด BM 21 ซึ่งอยู่ในป่าห่างจากจุดบ้านเรือนประชาชน 100 เมตร
จากการตรวจสอบพบว่าเป็นหัวจรวด BM 21 จมอยู่ในดิน เจ้าหน้าที่จึงใช้ระเบิด C4 อัดทำลายหัวจรวด BM 21 จนแตกกระจาย โดยไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด
ทั้งนี้จากการสอบถามนางพลอย พัชรัตน์ อายุ 70 ปี เจ้าของบ้านที่พบหัวจรวด เล่าว่าขณะที่ตนจะเข้าไปเก็บใบตองมาห่อขนม สังเกตเห็นหลุมคล้ายหลุมจรวด BM21 จึงได้แจ้งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบทำลายดังกล่าว
ขณะเวลาเดียวกันระหว่างทำลายหัวจรวด BM21 ก็ได้รับแจ้งจากชาวบ้านแปดอุ้ม ต.โดมประดิษฐ์ อ.น้ำยืน ว่าขณะเข้าไปในป่าหาเก็บเห็ดห่างจากหมู่บ้านประมาณ 2 กิโลเมตร พบหัวกระสุนปืนใหญ่ จึงขอให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ พบเป็นกระสุนปืนใหญ่ขนาด 155 มิลลิเมตร เจ้าหน้าที่ EOD จึงได้ทำลายทิ้งบนภูเขาที่พบหัวกระสุนลูกปืนใหญ่ดังกล่าว
ด้านนายรัฐปกร สุขทวีดำรงค์ ปลัดอำเภอน้ำยืน กล่าวว่าการทำลายหัวจรวดและลูกกระสุนปืนใหญ่ เป็นหัวจรวดและลูกปืนใหญ่ที่ตกค้างจากการปะทะกัน ระหว่างทหารไทยกับกัมพูชาที่ผ่านมา จึงฝากเตือนไปยังประชาชนในพื้นที่ตำบล ที่พบกระสุนตก ช่วงนี้เห็ดออกมาก หากขึ้นไปเก็บเห็ดให้ใช้ความระมัดระวัง หากพบเห็นหลุมต้องสงสัยให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ เพื่อความปลอดภัย ซึ่งจนถึงปัจจุบันในพื้นที่พักอาศัยตามชุมชน คาดว่าน่าจะไม่มีจรวดและกระสุนปืนใหญ่ตกค้างแล้ว