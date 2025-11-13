กาญจนบุรี - สืบภาค 7 บุกปิดล้อม “ห้องเช่าชายแดนสังขละฯ” รวบ 2 หนุ่มอินโดฯ ยึดไอซ์ 8 กก. ยาบ้า 8 พันเม็ด อ้างไม่รู้ของใครแต่ไม่รอดคุก
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรภาค 7 ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ท.พิสิฐ ตันประเสริฐ ผบช.ภ.7 ร่วมกับ พล.ต.ต.พศวีร์ เรืองภู่ ผบก.ภ.จว.กาญจนบุรี สนธิกำลังตำรวจสืบสวน ภ.7, ตำรวจ สภ.สังขละบุรี, ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 134, ตรวจคนเข้าเมืองกาญจนบุรี, ฝ่ายปกครอง และทหารหน่วยเฉพาะกิจลาดหญ้า กกล.สุรสีห์บุกปิดล้อมห้องเช่าในพื้นที่ บ้านพระเจดีย์สามองค์ หมู่ 9 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี หลังสืบทราบว่ามีขบวนการต่างชาติซุกซ่อนยาเสพติดจำนวนมากเตรียมลำเลียงเข้าพื้นที่ชั้นในของประเทศ เย็นวานนี้ (12 พ.ย.)
ระหว่างเข้าตรวจค้น เจ้าหน้าที่พบชายชาวต่างชาติ 2 ราย พยายามปิดประตูขัดขวาง แต่ถูกควบคุมตัวไว้ได้ ทราบชื่อคือ นายราหุล คานา (MR. RAHUL KANA) อายุ 30 ปี นายซาปรีอาดี (MR. SAPRIADI) อายุ 31 ปี ทั้งคู่สัญชาติอินโดนีเซีย ตรวจค้นภายในห้องพบของกลางเป็น ไอซ์ 8 กิโลกรัม บรรจุในถุงชาจีนสีเขียว ยาบ้า 8,000 เม็ด บรรจุในถุงพลาสติกสีน้ำเงิน พร้อมโทรศัพท์มือถือ 3 เครื่อง
จากการสอบปากคำเบื้องต้น ผู้ต้องหาทั้งสองให้การภาคเสธ อ้างไม่ทราบว่ายาเสพติดมาอยู่ในห้องได้อย่างไร แต่เจ้าหน้าที่ไม่ปักใจเชื่อ ก่อนควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.สังขละบุรี ดำเนินคดีในข้อหา
“ร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน/ยาบ้า/ไอซ์) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต อันเป็นการกระทำเพื่อการค้า และก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชน”
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตรวจปัสสาวะผู้ต้องหา ไม่พบสารเสพติดในร่างกาย แต่ยังคงเร่งขยายผลตรวจสอบเส้นทางลำเลียงและเครือข่ายค้ายาข้ามชาติที่เกี่ยวข้องต่อไป.