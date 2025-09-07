ตำรวจภาค 4 จับ 2 ผู้ต้องหา ลักลอบขนไอซ์จากประเทศเพื่อนบ้าน น้ำหนักรวมกว่า 146 กิโลกรัม

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-ตำรวจภาค 4 จับ 2 ผู้ต้องหาเชื่อมโยงขบวนการค้ายาข้ามชาติ รับจ้างจากชาว สปป.ลาว ขนยาไอซ์น้ำหนักรวมกว่า 146 กิโลกรัม ข้ามแม่น้ำโขง ส่งให้นักบินก่อนเข้าพื้นที่ตอนใน รวมมูลค่ากว่า 146 ล้านบาท เจ้าหน้าที่เร่งสืบสวนขยายผลถึงขบวนการเชื่อมโยง
วันนี้ (7 ก.ย.) พ.ต.อ.สมภพ กองสมบัติ ผกก.สืบสวน 1 บก.สส.ภ.4 นำทีมชุดสืบสวนเข้าจับกุมผู้ต้องหาพร้อมของกลางยาเสพติดรายใหญ่ ได้ผู้ต้องหา 2 ราย คือนายพนมพร เข็มมา อายุ 40 ปี ชาวอำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ และนายเอกพล สียางนอก อายุ 36 ปี ชาวอำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย พร้อมของกลางยาไอซ์บรรจุถุง 146 ถุง น้ำหนักรวมประมาณ 146 กิโลกรัม มูลค่ากว่า 146 ล้านบาท ซุกซ่อนในกระสอบปุ๋ยพันด้วยเทปกาวสีดำ รวม 6 กระสอบ
พร้อมรถยนต์อีก 2 คัน ประกอบด้วยรถยนต์ Chevrolet Captiva สีขาว ทะเบียน ขจ 810 อุดรธานี ทำหน้าที่เป็นรถนำ และรถยนต์ Toyota Corolla สีเทา ทะเบียน กธ 9541 สกลนคร ใช้ในการขนยาเสพติด โดยเจ้าหน้าที่สามารถเข้าจับกุมได้ที่บริเวณโรงจอดรถหน้าห้องพักหมายเลข 8 รีสอร์ทแห่งหนึ่ง ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม
จากการสืบสวนพบว่า ผู้ต้องหาทั้งสองลำเลียงยาเสพติดมาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยได้รับการว่าจ้างจากชายชาวลาวชื่อ “นายโจ” ให้ขนจากริมฝั่งแม่น้ำโขงเข้าสู่ฝั่งไทย เพื่อส่งต่อให้นักบินในพื้นที่ตอนใน โดยจะได้ค่าจ้าง 20,000 บาท หากส่งสำเร็จ เส้นทางการลำเลียงเริ่มจากบ้านท่าเหล่าบักผาง ตำบลท่าดอกคำ อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ ก่อนนำขึ้นรถยนต์ Toyota Corolla เพื่อขนไปพักที่ อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม และเตรียมส่งต่อผ่านจังหวัดขอนแก่นไปยังพื้นที่เป้าหมาย แต่ถูกจับกุมเสียก่อน
จากการตรวจสอบประวัติพบว่านายพนมพร ผู้ต้องหาที่ 1 เคยต้องโทษคดีครอบครองยาเสพติด 2 คดี ของ สภ.เหล่าหลวง จ.นครพนม ส่วนนายเอกพล ผู้ต้องหาที่ 2 เพิ่งพ้นโทษคดีครอบครองยาเสพติดของ สภ.เซิม จ.หนองคาย เพียง 2 เดือนก่อนถูกจับกุมในครั้งนี้ เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งสองพร้อมของกลาง ส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมาย พร้อมเร่งขยายผลสืบสวนเชื่อมโยงขบวนการค้ายาเสพติดรายใหญ่ ที่มีเครือข่ายข้ามชาติ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป