คลังเผยคนเชียงใหม่ใช้จ่ายเงินผ่าน "คนละครึ่งพลัส" ยอดทะลุ 681 ล้านบาทแล้ว

เชียงใหม่ - คลังจังหวัดเชียงใหม่เผยยอดใช้จ่ายเงินของประชาชนในโครงการ “คนละครึ่งพลัส” ทั่วทั้งจังหวัดล่าสุดสูงถึง 681 ล้านบาท เป็นอันดับ 8 ของประเทศ พบสัดส่วนมากสุดในอำเภอเมือง ส่วนใหญ่จ่ายค่าอาหารและเครื่องดื่ม
นายปราโมทย์ บุญตันจีน นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยความคืบหน้าการใช้จ่ายโครงการคนละครึ่งพลัส ในจังหวัดเชียงใหม่ว่า ขณะนี้จังหวัดเชียงใหม่มีจำนวนร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัส มากถึง 28,351 ร้านค้า จัดอยู่ในลำดับที่ 7 ของประเทศ ส่วนใหญ่เป็นร้านอาหารและเครื่องดื่ม ร้านค้าทั่วไป ร้านบริการ ร้าน OTOP ร้านธงฟ้า และขนส่งสาธารณะ ตามลำดับ
ทั้งนี้ จากข้อมูลระหว่างวันที่ 29 ต.ค.-9 พ.ย. 68 พบว่าเชียงใหม่มียอดใช้จ่ายโครงการคนละครึ่งพลัสสูงถึง 681.30 ล้านบาท เป็นลำดับที่ 8 ของประเทศ และส่วนใหญ่เป็นการใช้จ่ายผ่านร้านอาหารและเครื่องดื่ม ร้านค้าทั่วไป ร้านธงฟ้า โดยมีการใช้จ่ายในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่มากที่สุด รองลงมาเป็นอำเภอสันทราย สารภี สันกำแพง หางดง ตามลำดับ และมีการใช้จ่ายครอบคลุมทั่วทั้ง 25 อำเภอ
นอกจากนี้ นายปราโมทย์กล่าวถึงผู้ที่มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐที่จะได้รับเงินสมทบจากรัฐบาลว่า ขอให้ระมัดระวังถูกแอบอ้างใช้สิทธิ โดยอย่าเผยแพร่รูปบัตรประจำตัวประชาชน และอย่าบอกรหัส PIN 6 หลัก ให้บุคคลอื่นโดยเด็ดขาด ซึ่งหากผู้มีสิทธิถูกแอบอ้างใช้สิทธิแล้วให้รีบดำเนินการเปลี่ยนรหัส PIN 6 หลัก ทันที โดยสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเองผ่านตู้ ATM กรุงไทย หรือติดต่อผ่านธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขา