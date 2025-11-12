xs
xsm
sm
md
lg

คลังเผยคนเชียงใหม่ใช้จ่ายเงินผ่าน "คนละครึ่งพลัส" ยอดทะลุ 681 ล้านบาทแล้ว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เชียงใหม่ - คลังจังหวัดเชียงใหม่เผยยอดใช้จ่ายเงินของประชาชนในโครงการ “คนละครึ่งพลัส” ทั่วทั้งจังหวัดล่าสุดสูงถึง 681 ล้านบาท เป็นอันดับ 8 ของประเทศ พบสัดส่วนมากสุดในอำเภอเมือง ส่วนใหญ่จ่ายค่าอาหารและเครื่องดื่ม


นายปราโมทย์ บุญตันจีน นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยความคืบหน้าการใช้จ่ายโครงการคนละครึ่งพลัส ในจังหวัดเชียงใหม่ว่า ขณะนี้จังหวัดเชียงใหม่มีจำนวนร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัส มากถึง 28,351 ร้านค้า จัดอยู่ในลำดับที่ 7 ของประเทศ ส่วนใหญ่เป็นร้านอาหารและเครื่องดื่ม ร้านค้าทั่วไป ร้านบริการ ร้าน OTOP ร้านธงฟ้า และขนส่งสาธารณะ ตามลำดับ

ทั้งนี้ จากข้อมูลระหว่างวันที่ 29 ต.ค.-9 พ.ย. 68 พบว่าเชียงใหม่มียอดใช้จ่ายโครงการคนละครึ่งพลัสสูงถึง 681.30 ล้านบาท เป็นลำดับที่ 8 ของประเทศ และส่วนใหญ่เป็นการใช้จ่ายผ่านร้านอาหารและเครื่องดื่ม ร้านค้าทั่วไป ร้านธงฟ้า โดยมีการใช้จ่ายในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่มากที่สุด รองลงมาเป็นอำเภอสันทราย สารภี สันกำแพง หางดง ตามลำดับ และมีการใช้จ่ายครอบคลุมทั่วทั้ง 25 อำเภอ

นอกจากนี้ นายปราโมทย์กล่าวถึงผู้ที่มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐที่จะได้รับเงินสมทบจากรัฐบาลว่า ขอให้ระมัดระวังถูกแอบอ้างใช้สิทธิ โดยอย่าเผยแพร่รูปบัตรประจำตัวประชาชน และอย่าบอกรหัส PIN 6 หลัก ให้บุคคลอื่นโดยเด็ดขาด ซึ่งหากผู้มีสิทธิถูกแอบอ้างใช้สิทธิแล้วให้รีบดำเนินการเปลี่ยนรหัส PIN 6 หลัก ทันที โดยสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเองผ่านตู้ ATM กรุงไทย หรือติดต่อผ่านธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขา








คลังเผยคนเชียงใหม่ใช้จ่ายเงินผ่าน "คนละครึ่งพลัส" ยอดทะลุ 681 ล้านบาทแล้ว
คลังเผยคนเชียงใหม่ใช้จ่ายเงินผ่าน "คนละครึ่งพลัส" ยอดทะลุ 681 ล้านบาทแล้ว
คลังเผยคนเชียงใหม่ใช้จ่ายเงินผ่าน "คนละครึ่งพลัส" ยอดทะลุ 681 ล้านบาทแล้ว
คลังเผยคนเชียงใหม่ใช้จ่ายเงินผ่าน "คนละครึ่งพลัส" ยอดทะลุ 681 ล้านบาทแล้ว
คลังเผยคนเชียงใหม่ใช้จ่ายเงินผ่าน "คนละครึ่งพลัส" ยอดทะลุ 681 ล้านบาทแล้ว
+1
กำลังโหลดความคิดเห็น