นายกฯ เชิญชวนร้านค้าลงทะเบียน “คนละครึ่งพลัส” สั่ง มท.อำนวยความสะดวกยืนยันตัวตน

ยอดใช้จ่ายคนละครึ่งวันแรกสะพัดเกือบ 2 พันล้าน นายกฯ เชิญชวนร้านค้า ผู้ประกอบการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ สั่งการ มท.ลงพื้นที่อำนวยความสะดวก ยืนยันตัวตนให้ร้านค้า ผู้ประกอบการ หวังเพิ่มช่องทางให้ ปชช. เลือกใช้จ่ายมากยิ่งขึ้น
วันนี้ (30 ต.ค.) นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี เชิญชวนร้านค้าและผู้ประกอบการบางส่วนที่ยังไม่ตัดสินใจลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัส ขออย่ากังวลเรื่องกระบวนการและขั้นตอนการยืนยันตัวตนของร้านค้า สั่งการให้กระทรวงมหาดไทยทำงานเชิงรุกลงพื้นที่ เร่งสำรวจ พร้อมอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียน และขั้นตอนของการยืนยันตัวตนให้ร้านค้าและผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อเพิ่มช่องทางให้ประชาชนผู้ได้รับสิทธิฯ เลือกใช้จ่ายผ่านร้านค้าและผู้ประกอบการมากขึ้น
“ร้านค้าและผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัส จะไม่มีการส่งข้อมูลยอดขายให้กรมสรรพากรแต่อย่างใด ขออย่าได้เป็นกังวลและหลงเชื่อข่าวปลอม ทั้งนี้ ร้านและผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ยังสามารถสมัครได้จนถึงวันที่ 19 ธ.ค. 2568” นายสิริพงศ์ กล่าว
นายสิริพงศ์ กล่าวต่อว่า การใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งพลัส (29 ตุลาคม 2568) แบ่งยอดการใช้จ่ายตามประเภทร้านค้า ดังนี้ 1. ร้านธงฟ้า จำนวน 709 ล้านบาท 2. ร้านอาหารและเครื่องดื่ม จำนวน 697 ล้านบาท 3. ร้านทั่วไปและอื่นๆ จำนวน 474 ล้านบาท 4. ร้านค้าบริการ จำนวน 10 ล้านบาท 5. ร้านโอทอป จำนวน 8 ล้านบาท และ 6. กิจการขนส่งมวลชนสาธารณะ จำนวน 3 ล้านบาท รวมการใช้จ่ายโครงการคนละครึ่งพลัส จำนวน 1,900 ล้านบาท สำหรับยอดการใช้จ่ายฯ สูงสุด 10 อันดับแรกของประเทศ เรียงตามลำดับ ดังนี้ กรุงเทพมหานคร ชลบุรี นครราชสีมา สมุทรปราการ ปทุมธานี นนทบุรี สงขลา นครศรีธรรมราช เชียงใหม่ และขอนแก่น