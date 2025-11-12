(คลิป)ลูกเมายาบ้าแล้วคลั่งทำร้ายพ่อแม่หัวแตกต้องส่งหมอเย็บ แม่สุดทนแจ้งตำรวจจับ

มุกดาหาร - ลูกชายเมายาบ้าคุมสติไม่อยู่ทำร้ายร่างกายพ่อแม่อายุกว่า 60 ปีจนหัวแตก ญาติและชาวบ้านช่วยนำตัวส่งโรงพยาบาล ส่วนแม่ทนไม่ไหวแจ้งตำรวจจับลูกชายทาสยาบ้า เหตุเกิดที่บ้านคำอาฮวน ตำบลคำอาฮวน
อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
หัวค่ำที่ผ่านมา พ.ต.อ.ประยุทธ์ เรือนทองคำ ผกก.สภ.เมืองมุกดาหาร ได้รับแจ้งจากนางสมคิด วงษ์ศรีทา ชาวบ้านคำอาฮวน ต.คำอาฮวน อ.เมือง ว่าลูกชายตนเองคลุ้มคลั่งจากการเสพยาบ้าต่อเนื่องแล้วทำร้ายร่างกายพ่อแม่จนได้รับบาดเจ็บ จึงได้รุดไปที่เกิดเหตุ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองมุกดาหาร และประสานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองตำบลคำอาฮวน
ต่อมาเจ้าหน้าที่ได้เข้าจับกุมนายสุโขทัย หรือกึ่ม นามดี อายุ 38 ปี ซึ่งกำลังอยู่ในอาการเมา หลังจากก่อเหตุทำร้ายร่างกายพ่อ อายุ 62 ปี ซึ่งทำให้พ่อได้รับบาดเจ็บศีรษะแตก จากนั้นได้ลงมือทำร้ายร่างกายแม่ อายุ 60 ปี เหตุเพราะหลอนจากการเสพยาบ้า หลังจากทำร้ายพ่อกับแม่แล้ว ได้หนีออกจากบ้านไปนอนสบายใจที่กระท่อมในป่ายางพารา
จากนั้นชาวบ้านและญาติได้เข้าช่วยเหลือนำพ่อ และแม่ผู้ก่อเหตุออกมาหลบที่บ้านญาติ พร้อมกับแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองมุกดาหารให้เข้าจับกุมตัว
จากการสอบถามนางสมคิด แม่ของผู้ก่อเหตุ เล่าว่า ลูกชายของตนไม่ทำการทำงาน เสพยาบ้ามาเป็นเวลานาน ช่วงแรกๆ ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับครอบครัว แต่เมื่อเวลาผ่านมานานหลายปี ลูกชายเริ่มมีอาการหลอน ตะโกนคนเดียว ร้องโวยวาย ล่าสุดก็เช่นกัน เมื่อร้องโวยวายก็เดินมาหาพ่อแล้วทำร้ายร่างกายพ่อศีรษะแตกในขณะที่พ่อกำลังนั่งล้อมวงกินข้าว
ส่วนตัวแม่เองก็โดนไปด้วย เมื่อลูกชายทำร้ายพ่อกับแม่แล้วก็ได้เดินกลับไปนอนที่กระท่อมในสวนยางพารา ตนทนไม่ไหวเลยแจ้งตำรวจเข้าจับตัว พร้อมกับโทร.ขอความช่วยเหลือจากญาติ และเพื่อนบ้านเข้ามาช่วยเหลือเกรงว่าลูกชายจะกลับมาทำร้ายอีก
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ควบคุมตัว นายสุโขทัย หรือกึ่ม นามดี ไปที่ สภ.เมืองมุกดาหาร เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนทางกฎหมาย พร้อมกับแนะนำให้ทางครอบครัวเข้าแจ้งความเอาผิดผู้ก่อเหตุต่อไป