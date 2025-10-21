อีกแล้ว! ช้างป่าภูหลวงบุกทำร้ายชาวบ้านเจ็บหนัก วอนรัฐเร่งแก้ปัญหาช้างออกจากป่า

เลย-ช้างป่าจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง ทำร้ายหญิงชาวบ้าน ขณะไปทำไร่ยางพาราเจ็บหนัก ล่าสุดส่งตัวรักษาที่โรงพยาบาลวังสะพุงแล้ว ทั้งก่อนหน้ามีคนถูกช้างเหยียบจนเสียชีวิตแล้ว 1 ราย เผยเหตุช้างป่าแยกโขลงออกมาหากินในพื้นที่ติดกัน หวั่นชาวบ้านตกเป็นเหยื่อเพิ่ม วอนรัฐเร่งแก้ปัญหา
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ ( 21 ต.ค.) นายยศวัฒน์ พัชระศักดิ์สกุล นายอำเภอวังสะพุง ได้รับแจ้งจากผู้ใหญ่บ้านบ้านยางเดี่ยว ต.เขาหลวง อ.วังสะพุง จ.เลย ว่ามีช้างป่าเข้าทำร้ายหญิงชาวบ้าน ในสวนยางพาราได้รับบาดเจ็บ จึงประสาน พ.ต.อ.นพดล เปลี่ยนรูป ผกก.สภ.วังสะพุง จ.เลย นำเจ้าหน้าที่ พร้อมกับกู้ภัย ออกตรวจสอบเหตุ
เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสถานที่เกิดเหตุ พบร่องรอยช้างป่า ทั้งพบหญิงทราบชื่อนางขาว (สงวนนามสกุล) อายุ 40 ปี ชาวบ้าน ม.10 บ้านยางเดี่ยว ต.เขาหลวง ได้รับบาดเจ็บที่ขา ถูกช้างป่าทำร้ายใกล้สวนยางพารา หลังวัดป่าภูหลวง บ้านนาหลวง ม.9 ต.เขาหลวง ซึ่งเป็นพื้นที่ติดกับเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าภูหลวง มักพบว่ามีช้างป่าออกมาหากินเป็นประจำ เจ้าหน้าที่กู้ภัยได้เร่งปฐมพยาบาลเบื้องต้น และได้ส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลวังสะพุง
จากการสอบถามชาวบ้านละแวกใกล้เคียง ให้ข้อมูลว่า พบหญิงที่ถูกช้างทำร้าย ได้เดินเข้ามาในบริเวณใกล้สวนยางพารา และได้เจอกับช้างป่า จำนวน 2 ตัว เมื่อเจอหญิงดังกล่าว ช้างได้ปรี่เข้ามาทำร้าย โดยหญิงรายนี้ได้ถูกช้างเหยียบบริเวณขาบาดเจ็บ จากนั้นช้างได้เดินหนีออกไป
ด้านนายสุพจน์ ชาวบ้านตำบลเขาหลวง เล่าว่าในช่วงนี้มีช้างป่า จากเขตรักษาสัตว์ป่าภูหลวง ออกมาหากินนอกเขตเขตอนุรักษ์จำนวนหลายตัว เมื่อวานช่วงค่ำ ก็ได้ทำร้ายชาวบ้าน บ้านนาวัว ม.7 ต.ทรายขาว อ.วังสะพุง จึงถึงแก่ความตาย ขณะออกไปเฝ้าสวนยางพารา เท่าที่ทราบขณะนี้มีช้างป่าภูหลวงที่ออกมานอกเขตป่าภูหลวง พบในพื้นที่ 4 อำเภอคืออำเภอภูเรือ อำเภอด่านซ้าย อำเภอภูหลวง และอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
ทั้งนี้ช้างป่าจำนวนไม่น้อยกว่า 40 ตัว จากจำนวนช้างป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงที่มีมากกว่า 180 ตัว เมื่อช้างเริ่มโตเป็นหนุ่มก็จะแยกโขลง ออกมาสร้างอาณาจักรใหม่ จึงกลายเป็นปัญหากับพื้นที่ที่ติดกับเขตรักษาสัตว์ป่าภูหลวง มีช้างแยกโขลงออกมา เกิดเหตุทำร้ายผู้คน กัดกินพืชสวนของชาวบ้านที่ปลูกไว้
จึงอยากวิงวอนหน่วยงานภาครัฐ ช่วยหาวิธีแก้ปัญหาช้างที่ออกมานอกเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง เฉพาะช่วงนี้อยู่ในช่วงแค่หมดฝน ช้างป่าออกมาหากินนอกเขต ทำร้ายชาวบ้านจนเสียชีวิตไปแล้ว 1 ราย บาดเจ็บอีก 1 ราย ต่อไปจะเป็นใครอีก ที่อาจถูกช้างป่าเข้าทำร้าย