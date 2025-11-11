(คลิป) ชัยนาทจัดยิ่งใหญ่! ขบวนแห่นักเตะ อบจ.ชัยนาท ฉลองแชมป์บอล 7 สี แฟนบอลหลั่งไหลร่วมยินดีแน่นเมือง

ชัยนาท - อบจ.ชัยนาทจัดขบวนแห่ฉลองแชมป์ฟุตบอล 7HD 2025 สร้างประวัติศาสตร์หลังสนามศุภฯ แตก ชาวชัยนาทแห่ออกมาต้อนรับนักเตะตลอดเส้นทาง ก่อนปิดท้ายงานที่เขื่อนเรียงหินร่วมร้องเชียร์ “ชัยนาทโว้ย” สนั่นเมือง
เย็นวันนี้ (11 พ.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทได้จัดขบวนแห่ถ้วยรางวัลฉลองชัยให้กับ นักฟุตบอลโรงเรียน อบจ.ชัยนาท หลังคว้าแชมป์ฟุตบอลนักเรียน 7 คน รายการ 7HD กีฬา 2025 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ซึ่งสร้างปรากฏการณ์แฟนบอลแห่ชมจนสนามศุภชลาศัยแน่นขนัด และได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วประเทศ
ขบวนแห่เริ่มต้นเวลา 16.00 น. ออกจากโรงเรียน อบจ.ชัยนาท ก่อนเคลื่อนผ่านถนนสายต่างๆ ในเขตอำเภอเมืองชัยนาท ทั้งถนนพหลโยธิน ถนนทางหลวง 340 เข้าสู่ตัวเมือง ผ่านถนนวงษ์โต หน้าศาลากลางจังหวัด ต่อไปยังถนนพรหมประเสริฐ ถนนชัยณรงค์ หน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัด และไปสิ้นสุดที่บริเวณเขื่อนเรียงหิน หน้าศาลากลางจังหวัด
ตลอดเส้นทางมีประชาชนและแฟนคลับจำนวนมากออกมายืนรอต้อนรับ ส่งเสียงเชียร์ พร้อมมอบดอกไม้ให้กำลังใจนักกีฬา บรรยากาศคึกคักเป็นพิเศษเมื่อขบวนผ่านหน้าศาลากลาง ซึ่งแฟนบอลตะโกน “ชัยนาทโว้ย ชัยนาทโว้ย” กึกก้องไปทั่วพื้นที่ สร้างบรรยากาศแห่งความภาคภูมิใจให้กับคนทั้งจังหวัด
เมื่อขบวนแห่มาถึงเขื่อนเรียงหิน นายอนุชา นาคาศัย ประธานกิตติมศักดิ์สโมสรชัยนาท ฮอร์นบิล ได้นำถ้วยรางวัลแชมป์ พร้อม พายัก สีพะนม กัปตันทีม อบจ.ชัยนาท เข้าสู่งาน ซึ่งมีประชาชนจำนวนมากรอต้อนรับและร่วมร้องเชียร์ดังสนั่น
ในงานยังมี นายอนุชา นาคาศัย, นายมณเฑียร สงฆ์ประชา ส.ส.ชัยนาท, นายนที มนตริวัต ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท, นักเตะทีม อบจ.ชัยนาท และชาวชัยนาทร่วมกันจุดเทียนถวายความอาลัย เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ก่อนเริ่มพิธีฉลองแชมป์อย่างเป็นทางการ
ชัยชนะครั้งนี้ถือเป็นความสำเร็จสำคัญที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับชาวชัยนาทเป็นอย่างยิ่ง ทั้งในแง่ผลงานกีฬาและพลังความสามัคคีของคนในจังหวัด